Google Chrome bude blokovat nevhodné videoreklamy

Google se připojil ke skupině Coalition for Better Ads již v roce 2017. Jedná se o spolek, který bojuje za méně otravné reklamy na internetu. Přesto se zdá, že většině reklam prochází i kroky, které má tento spolek ve svých podmínkách zakázán. Nyní se však zavádějí nová pravidla pro videoreklamy.

“Colation for Better Ads dnešním dnem oznamuje, že vyvinula standard pro kvalitnější a méně obtěžující reklamy pro krátká videa a to jak pro stolní počítače, tak pro telefony a in-app reklamy.” sdělila společnost. Dále říká, že se bude standart vztahovat na krátký video obsah, tedy 8 minut či méně. Tři typy reklam jsou nyní zakázány.

videa, která jsou delší než 31 sekund a nelze je během prvních 5 sekund přeskočit

reklamní bannery, které jsou umístěny uprostřed videa, nebo jsou větší, než 20 % okna videa

reklamy, které zabraňují procházení webu

Uvidíme, jak se Googlu tento krok povede, jelikož s reklamami na webech úplně neuspěl. Každopádně sdělil, že bude upravovat taktéž YouTube reklamy a to tak, aby byl uživatel co nejméně rušen.

Otravují vás videoreklamy?

Zdroj: androidpolice.com