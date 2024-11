Americké ministerstvo spravedlnosti tlačí Google k prodeji Chrome

Google Chrome je nejrozšířenější prohlížeč, v USA ovládá asi 61 % trhu

Ministerstvu vadí monopolní praktiky Googlu

Vysocí představitelé antimonopolního úřadu ministerstva spravedlnosti se rozhodli požádat soudce, aby donutil společnost Google, vlastněnou Alphabet Inc., prodat svůj prohlížeč Chrome. Byl by historický zásah proti jedné z největších světových technologických společností. Antimonopolní úředníci spolu se státy, které se k případu připojily, také plánují ve středu doporučit, aby federální soudce Amit Mehta uložil požadavky na licencování dat.

Pokud Mehta tyto návrhy přijme, mají potenciál přetvořit trh online vyhledávání a rozvíjející se odvětví umělé inteligence. Případ byl podán za první Trumpovy administrativy a pokračoval za prezidenta Joea Bidena. Jedná se o nejagresivnější snahu udržet technologickou společnost na uzdě od doby, kdy se Washington před dvěma desetiletími neúspěšně pokusil rozdělit společnost Microsoft.

Vlastnictví nejpopulárnějšího webového prohlížeče na světě je klíčové pro reklamní byznys Googlu. Společnost je schopna sledovat aktivitu přihlášených uživatelů a používat tato data k efektivnějšímu cílení propagačních akcí, které generují většinu jejích příjmů. Google také používá Chrome k přesměrování uživatelů na svůj vlajkový produkt umělé inteligence, Gemini.

Antimonopolní úředníci chtějí, aby soudce nařídil Googlu prodat Chrome, protože představuje klíčový přístupový bod, přes který mnoho lidí používá jeho vyhledávač. Vláda má možnost rozhodnout, zda je prodej Chromu nezbytný později. Prohlížeč Google Chrome ovládá podle StatCounter, služby pro analýzu webového provozu asi 61 % trhu v USA.

Agentura a státy se shodly na doporučení, aby byl Google povinen licencovat výsledky a data ze svého populárního vyhledávače. Dále by měl poskytnout webovým stránkám více možností, jak zabránit tomu, aby jejich obsah byl používán produkty umělé inteligence Google. Antimonopolní orgány jsou také připraveny navrhnout, aby Google odpojil svůj operační systém Android pro chytré telefony od svých dalších produktů, včetně vyhledávání a obchodu s mobilními aplikacemi.

Dalším problémem, který situaci komplikuje, by bylo nalezení zájemce o koupi. Ti, kteří by si mohli dovolit a zároveň by mohli mít zájem, například Amazon, také čelí antimonopolní kontrole, která by mohla zabránit takovému mega-obchodu.

Zdroj: Bloomberg