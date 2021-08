Karty v Google Chrome jsou zase jinak. Jak je vrátit?

Vývojáři a designéři mobilní aplikace Google Chrome znovu sáhli do základního rozvržení a budeme si muset zvykat mimo jiné na nové prostředí pro otevírání nových karet. Prostor, kde je podle dřívějších zpráv i více místa pro kanál Objevit, paradoxně a k nelibosti některých uživatelů trochu míň slouží svému hlavnímu účelu – otevírání karet. Takzvaná New Tab Page redukuje dříve otevírané karty do ikon v jednom řádku a otevření nové stránky do ještě menšího tlačítka. Na změny se můžete mrknout v galerii.

Pokud už se vám tento nový layout v Google Chrome objevil a nemáte z něj radost, máte štěstí. Existuje postup, jak se vrátit k předchozímu zobrazení. Běžte v prohlížeči na adresu chrome://flags/ a vyhledejte parametr #enable-start-surface. V jeho nabídce vyberte možnost Disabled a nechte Chrome znovu naběhnout. Zatím je tato možnost funkční, dokud se Google nerozhodne ji utnout. Stejně jako třeba vypnutí mřížky s otevřenými kartami, která mnohým lidem vůbec nevyhovuje.

