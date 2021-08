Takto může brzy vypadat hlavní stránka mobilního Google Chrome

Kam to jde, tam se Google v posledních měsících snaží procpat svůj kanál Objevit. Modul s nejnovějšími či nejzajímavějšími články, které by mohly nebo měly uživatele zajímat, najdeme hned v několika aplikacích. Samozřejmě v té hlavní vyhledávací, ale také ve spoustě dalších. Patří mezi ně i prohlížeč Google Chrome, kde prostor pro Objevit poskytuje hlavní karta pro otevírání nových stránek. A jak se zdá, tento zpravodajský kanál bude čím dál víc utlačovat ostatní prvky.

Dříve uvažovaná změna (vlevo starší hlavní karta, vpravo novější)

Pro některé uživatele to bude příjemná změna, pro jiné půjde o otravnou věc. Z aktuálního A/B testování nových funkcí a vzhledů se zdá, že Google hodlá v mobilním Chrome smrsknout doporučenou nabídku stránek (ikonek) pro otevření, která má ustoupit právě náhledům pro více článků. Dřívější test omezil ikonky na pruh o deseti položkách, ve kterých se horizontálně posouvalo. Novější změna už tyto zástupce odstraňuje skoro kompletně.

Pokud si nejste jistí, o které kartě je řeč, tak je to základní nabídka, která se objeví po klepnutí na tlačítko Nová karta. V tuto chvíli by se vám zde mělo nabídnou osm ikon ve dvou řádcích. Nejnovější úvahy ukazují na to, že zástupci nebudou v první chvíli vidět vůbec (nahradí je kompletně kanál Objevit a jeho články) a v jednom řádku se objeví až po kliknutí do vyhledávacího políčka.

Zdroj: apolice