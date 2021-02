Jak změnit zobrazení karet v mobilní aplikaci Google Chrome?

Je to už více než rok, co Google začal postupným zaváděním naznačovat příchod nového zobrazení otevřených karet v rámci mobilní aplikace prohlížeče Chrome. Nový vzhled s “mřížkovým” uspořádáním v posledních měsících vidělo jen několik vybraných uživatelů, zatímco ostatní doposud využívali původní řazení s kartami seřazenými vertikálně za sebou. Google ovšem nedávno svůj mobilní prohlížeč aktualizoval a nový vzhled finálně dorazil do telefonu všem. Spousta uživatelů přitom nemůže nové zobrazení vystát a chce zpět to staré. V následujícím návodu zjistíte, jak na to. Je to hračka.

Aplikace Google Chrome a změna zobrazení otevřených karet

Návrat do staršího prostředí se provádí přes jeden z parametrů “flags”, což jsou v podstatě přepínače skrytých či experimentálních funkcí Chromu. Nachází se na společné adrese, na které můžete případně provádět i jiné kousky s tímto prohlížečem. Nás v tomto případě zajímá jeden konkrétní přepínač.

Jak na to?

V nové kartě prohlížeče Google Chrome přejděte na adresu chrome://flags.

Do vyhledávacího pole napište slovo “grid” a najděte položku Tab Grid Layout.

V její rozbalovací nabídce u vyberte možnost Disabled.

U spodního okraje se objeví výzva k opětovnému spuštění prohlížeče – klikněte na Relaunch.

Po dalším startu prohlížeče Google Chrome je funkce vypnutá, nicméně mřížkové zobrazení stále trvá. Stačí prohlížeč vypnout, znovu zapnout a přepne se konečně zpět do zobrazení s vertikálním rolováním mezi otevřenými kartami. Postup by měl být stejný pro Android i iOS verzi tohoto prohlížeče.

Které z těchto prostředí vám sedí více?