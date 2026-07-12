Google chystá velkou čistku rozšíření Chromu. Ta starší zmizí z obchodu nadobro Hlavní stránka Zprávičky Google chystá velkou čistku rozšíření Chromu, která stojí na zastaralém standardu Manifest V2 V obchodě Chrome Web Store zmizí tato rozšíření nadobro 31. srpna 2026 Nejcitelněji dopadne na blokátory reklam typu uBlock Origin Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google roky postrkuje vývojáře i uživatele k novějšímu formátu doplňků a teď se chystá udělat definitivní tečku. Ze svého obchodu s aplikacemi smaže starší rozšíření Chromu, která běží na dnes už odepsaném standardu Manifest V2. Velký úklid má proběhnout 31. srpna 2026. Co přesně se 31. srpna stane? Datum se do oficiálního harmonogramu Googlu dostalo teprve nedávno a je posledním dílkem skládačky, kterou firma rozehrála už před lety. Na blížící se úklid upozornil server 9to5Google a znamená jediné: v ten den zmizí z Chrome Web Store všechna zbývající rozšíření, která ještě stojí na Manifestu V2. Po tomhle datu je v obchodě prostě nenajdete ani nenainstalujete. Pokud nějaký takový doplněk máte nainstalovaný z dřívějška, po čistce vám z prohlížeče sám nezmizí, ale přestane dostávat jakékoli aktualizace. A jakmile ho jednou odinstalujete nebo si Chrome nasadíte na novém zařízení, cesta zpět přes obchod už existovat nebude. Starší rozšíření tak fakticky zamrznou v čase. Proč Google starý formát ruší? Manifest je sada pravidel, která určuje, co všechno smí rozšíření v prohlížeči dělat. Starší verze V2 dávala doplňkům volnou ruku – mohly třeba průběžně filtrovat síťový provoz a pružně reagovat na to, co se na stránce právě děje. Novější Manifest V3 tuhle svobodu výrazně přiřezává a nutí rozšíření spoléhat na předem daný, omezený seznam pravidel. Google Chrome brzy zatočí s blokátory reklam Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Google změnu odůvodňuje vyšší bezpečností a lepším výkonem. Část vývojářů i uživatelů ji ale čte jinak: právě schopnost hlídat a filtrovat veškerý provoz je totiž jádrem toho, jak fungují blokátory reklam. O tom, že tato rozšíření v Chromu postupně přestávají fungovat, jsme psali už na konci června. Používáte v Chromu rozšíření, které vám po srpnové čistce bude chybět? Zdroje: Chrome for Developers, 9to5Google, PiunikaWeb Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AdBlock Google Chrome Prohlížeč rozšíření uBlock Origin Mohlo by vás zajímat 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025 Dark Web, skrytá část internetu. Co to je, jak se na něj dostat a kam se podívat? Adam Kurfürst 30.6.2024 Google Chrome pro Android nyní konečně umí otevírat PDF soubory! Poradíme, jak funkci zprovoznit Adam Kurfürst 8.12.2024 Zapomeňte na Chrome! Arc je unikátní prohlížeč, který jste ještě nikdy neviděli Jakub Kárník 11.8.2024 Rychlý jako blesk! Google Chrome pro Android je až dvakrát svižnější než loni Adam Kurfürst 5.12.2024 OpenAI chystá až děsivě schopnou AI. Částečně převezme kontrolu nad vaším počítačem Adam Kurfürst 15.11.2024