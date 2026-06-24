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Google Chrome brzy zatočí s blokátory reklam

  • Google Chrome ve verzi 150, která vychází 30. června, odstraní poslední způsob, jak si v prohlížeči udržet starší blokátory reklam
  • Skončí tak populární uBlock Origin, na který v Chromu spoléhají desítky milionů lidí
  • Náhrady existují, žádná z nich ale nenabídne přesně to, co uBlock Origin doteď uměl

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.6.2026 12:00
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Po letech odkladů přichází tečka. Google postupně odstavuje starší typ rozšíření a spolu s ním padají i nejúčinnější blokátory reklam. Rozhodující krok udělá už 30. června, kdy do počítačů dorazí Chrome 150.

Co se 30. června v prohlížeči stane

Přechod běží na pozadí už roky, teď ale dochází do finále. Verze Chrome 149, stabilní od 2. června, byla poslední, kde šlo blokátor reklam oživit ručně přes spouštěcí přepínač. Jak upozornil server 9to5Google, Chrome 150 tenhle přepínač jednoduše smaže. Od 30. června tak uBlock Origin a další rozšíření postavená na takzvaném Manifestu V2 přestanou fungovat. Následující verze Chrome 151, očekávaná v červenci, odstraní i zbývající pojistky.

Google nenechává nikoho na pochybách. „Rozšíření na Manifestu V2 už nejsou povolená v žádné podporované verzi Chromu a my pro ně rušíme podporu i související funkce,“ uvedl inženýr Googlu Devlin Cronin. Jen samotný uBlock Origin přitom v Chromu používá odhadem 40 milionů lidí.

Manifest V3: blokování jen podle seznamu

Proč ta změna blokátory tak zasáhne? Jde o to, jak vůbec pracují. Starý Manifest V2 nechával rozšíření sledovat a filtrovat síťový provoz v reálném čase – blokátor se tak mohl pružně přizpůsobit a zachytit i reklamy, které se načtou dodatečně. Nový Manifest V3 tohle zakazuje. Rozšíření musí svá pravidla nahlásit dopředu v podobě hotového seznamu a jejich počet je shora omezený.

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V praxi to znamená, že nástupce s názvem uBlock Origin Lite sice v Chromu funguje, ale s daleko slabšími možnostmi: neumí takzvané kosmetické filtrování (skrytí prázdných míst po reklamách), nezvládne velké vlastní seznamy filtrů ani úpravy za běhu. Google celý krok obhajuje vyšší bezpečností a ochranou soukromí – rozšíření už nově nevidí do veškerého vašeho provozu.

Jestli neuděláte nic, Chrome rozšíření po aktualizaci sám vypne a jen zobrazí upozornění, že už není podporované. Uložené nastavení sice nezmizí, blokátor ale přestane plnit svou práci.

Co uděláte vy – zůstanete u Chromu, nebo kvůli blokování reklam přejdete jinam?

Zdroje: 9to5Google, Android Police, Cybernews

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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