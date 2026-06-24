Google Chrome brzy zatočí s blokátory reklam Hlavní stránka Zprávičky Google Chrome ve verzi 150, která vychází 30. června, odstraní poslední způsob, jak si v prohlížeči udržet starší blokátory reklam Skončí tak populární uBlock Origin, na který v Chromu spoléhají desítky milionů lidí Náhrady existují, žádná z nich ale nenabídne přesně to, co uBlock Origin doteď uměl Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Po letech odkladů přichází tečka. Google postupně odstavuje starší typ rozšíření a spolu s ním padají i nejúčinnější blokátory reklam. Rozhodující krok udělá už 30. června, kdy do počítačů dorazí Chrome 150. Co se 30. června v prohlížeči stane Přechod běží na pozadí už roky, teď ale dochází do finále. Verze Chrome 149, stabilní od 2. června, byla poslední, kde šlo blokátor reklam oživit ručně přes spouštěcí přepínač. Jak upozornil server 9to5Google, Chrome 150 tenhle přepínač jednoduše smaže. Od 30. června tak uBlock Origin a další rozšíření postavená na takzvaném Manifestu V2 přestanou fungovat. Následující verze Chrome 151, očekávaná v červenci, odstraní i zbývající pojistky. Google nenechává nikoho na pochybách. „Rozšíření na Manifestu V2 už nejsou povolená v žádné podporované verzi Chromu a my pro ně rušíme podporu i související funkce,“ uvedl inženýr Googlu Devlin Cronin. Jen samotný uBlock Origin přitom v Chromu používá odhadem 40 milionů lidí. Manifest V3: blokování jen podle seznamu Proč ta změna blokátory tak zasáhne? Jde o to, jak vůbec pracují. Starý Manifest V2 nechával rozšíření sledovat a filtrovat síťový provoz v reálném čase – blokátor se tak mohl pružně přizpůsobit a zachytit i reklamy, které se načtou dodatečně. Nový Manifest V3 tohle zakazuje. Rozšíření musí svá pravidla nahlásit dopředu v podobě hotového seznamu a jejich počet je shora omezený. Google se opět chlubí rychlostí prohlížeče Chrome. Překonal další rekordy a vede nad konkurencí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky V praxi to znamená, že nástupce s názvem uBlock Origin Lite sice v Chromu funguje, ale s daleko slabšími možnostmi: neumí takzvané kosmetické filtrování (skrytí prázdných míst po reklamách), nezvládne velké vlastní seznamy filtrů ani úpravy za běhu. Google celý krok obhajuje vyšší bezpečností a ochranou soukromí – rozšíření už nově nevidí do veškerého vašeho provozu. Jestli neuděláte nic, Chrome rozšíření po aktualizaci sám vypne a jen zobrazí upozornění, že už není podporované. Uložené nastavení sice nezmizí, blokátor ale přestane plnit svou práci. Co uděláte vy – zůstanete u Chromu, nebo kvůli blokování reklam přejdete jinam? Zdroje: 9to5Google, Android Police, Cybernews O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chrome Google Google Chrome Prohlížeč reklamy Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024