Nový Google Chrome dostal šikovnější ovládání na tabletech

Vývojáři společnosti Google oznámili vydání nové verze prohlížeče Chrome pro Android, která přináší několik šikovných změn v ovládání na větších obrazovkách na tabletech. Nejvíc péče bylo věnováno zobrazování a řazení karet. Nový Chrome například umožňuje jednodušeji přecházet mezi posledními dvěma kartami pomocí gesta. To se hodí hlavně v situaci, kdy je karet otevřeno velké množství. Pro tyto případy se také bude raději automaticky skrývat tlačítko pro jejich zavření.

Google Chrome pro Android nabídne na větších tabletových a ohebných obrazovkách také mřížkové zobrazení náhledů jednotlivých karet, mezi kterými by se jinak mohlo v horním řádku špatně hledat.

Velmi zajímavou novinkou je zavedení funkce “drag and drop”, se kterou je možné obrázky, texty a také odkazy tažením prstu rovnou vkládat v režimu rozdělené obrazovky do dalších aplikací. Zmíněny byly například Fotky, Gmail nebo Keep.

Uživatelé Android tabletů budou mít nově v Chrome také možnost napevno nastavit, že se mají weby načítat ve své klasické desktopové podobě. Časem se má objevit také možnost třídit karty do skupin.

Jak se vám nyní pracuje s Chrome na tabletu?

Zdroj: Google