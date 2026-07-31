Google Chrome pro Android dostal dlouho očekávanou funkci. Novou kartu si teď přizpůsobíte podle sebe Hlavní stránka Zprávičky Google Chrome pro Android nově umožňuje přizpůsobit stránku nové karty Na výběr máte vlastní fotku, barevná schémata i celé sady tapet Funkce se šíří postupně přes server a nevyžaduje žádné nastavení navíc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Prohlížeč od Googlu na počítačích nabízí přizpůsobení nové karty už pěkných pár let a jablíčkáři se dočkali letos na jaře, majitelé telefonů s Androidem však dosud zírali na jednotvárnou bílou nebo černou plochu. To se konečně mění: Google Chrome pro Android dostává nabídku „Vzhled“, díky které novou kartu obléknete podle sebe. Jak si novou kartu v Chromu upravíte? Na stránce nové karty stačí klepnout na nabídku se třemi tečkami a zvolit „Přizpůsobit stránku nová karta“ – dole v panelu přibyla čerstvá položka „Vzhled“. Právě ta skrývá čtyři způsoby, jak si plochu osobitě naladit. První dvě volby jsou přímočaré. Chrome Default vrátí telefonu výchozí dynamické barvy odvozené z tapety systému, zatímco „Nahrát obrázek“ otevře systémový výběr souborů, takže na pozadí karty posadíte vlastní fotku – klidně snímek sebe s blízkými nebo oblíbené místo z dovolené. Google Chrome právě dostal jednu z nejočekávanějších novinek. Konkurence ji nabízí už dlouho Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zbylé dvě možnosti sázejí na hotové motivy. Barvy Chromu nabízí devět přednastavených barevných kombinací, tzv. Sbírka motivů pak čítá šest tematických kolekcí – Krajiny, Architektura, Země, Vzory, Ilustrace a Přechody, každou o několika snímcích. U obojího navíc můžete zapnout každodenní obměnu, aby vás plocha vítala pokaždé trochu jinak. Vybraný motiv se navíc nepromítne jen do nové karty, ale i do dalších částí rozhraní, třeba do přepínače otevřených karet. Není to poprvé, co Chrome na Androidu dohání to, co jinde funguje léta. Podobně jsme letos na jaře psali o příchodu vertikálních karet a režimu čtení, na které fanoušci prohlížeče čekali stejně dlouho. Kdy novinku dostanete vy? Tady je dobré zůstat trpělivý. Funkce se totiž aktivuje na straně serveru, takže se objevuje postupně a nezáleží ani tak na tom, jakou verzi aplikace zrovna máte – žádný skrytý přepínač (flag) k jejímu zapnutí není potřeba. Pokud se vám nabídka Vzhled po aktualizaci Chromu ještě neukázala, podle serveru 9to5Google občas pomůže prohlížeč vynutit ukončit přes informace o aplikaci a spustit ho znovu. Google Chrome chystá obří novinku. Automatické vyplňování nabere s Gemini nový rozměr Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vyzkoušeli byste raději vlastní fotku, nebo některou z hotových kolekcí tapet? Zdroje: 9to5Google, Android Authority, vlastní Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Google Google Chrome přizpůsobení Prohlížeč webový prohlížeč Mohlo by vás zajímat Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024 Dark Web, skrytá část internetu. Co to je, jak se na něj dostat a kam se podívat? Adam Kurfürst 30.6.2024