Google Chrome pro Android dostal dlouho očekávanou funkci. Novou kartu si teď přizpůsobíte podle sebe

  • Google Chrome pro Android nově umožňuje přizpůsobit stránku nové karty
  • Na výběr máte vlastní fotku, barevná schémata i celé sady tapet
  • Funkce se šíří postupně přes server a nevyžaduje žádné nastavení navíc

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
31.7.2026 18:00
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Prohlížeč od Googlu na počítačích nabízí přizpůsobení nové karty už pěkných pár let a jablíčkáři se dočkali letos na jaře, majitelé telefonů s Androidem však dosud zírali na jednotvárnou bílou nebo černou plochu. To se konečně mění: Google Chrome pro Android dostává nabídku „Vzhled“, díky které novou kartu obléknete podle sebe.

Jak si novou kartu v Chromu upravíte?

Na stránce nové karty stačí klepnout na nabídku se třemi tečkami a zvolit „Přizpůsobit stránku nová karta“ – dole v panelu přibyla čerstvá položka „Vzhled“. Právě ta skrývá čtyři způsoby, jak si plochu osobitě naladit.

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První dvě volby jsou přímočaré. Chrome Default vrátí telefonu výchozí dynamické barvy odvozené z tapety systému, zatímco „Nahrát obrázek“ otevře systémový výběr souborů, takže na pozadí karty posadíte vlastní fotku – klidně snímek sebe s blízkými nebo oblíbené místo z dovolené.

google chrome na pozadi s poletujicimi browser taby ai ilustrace
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Zbylé dvě možnosti sázejí na hotové motivy. Barvy Chromu nabízí devět přednastavených barevných kombinací, tzv. Sbírka motivů pak čítá šest tematických kolekcí – Krajiny, Architektura, Země, Vzory, Ilustrace a Přechody, každou o několika snímcích. U obojího navíc můžete zapnout každodenní obměnu, aby vás plocha vítala pokaždé trochu jinak. Vybraný motiv se navíc nepromítne jen do nové karty, ale i do dalších částí rozhraní, třeba do přepínače otevřených karet.

Není to poprvé, co Chrome na Androidu dohání to, co jinde funguje léta. Podobně jsme letos na jaře psali o příchodu vertikálních karet a režimu čtení, na které fanoušci prohlížeče čekali stejně dlouho.

Kdy novinku dostanete vy?

Tady je dobré zůstat trpělivý. Funkce se totiž aktivuje na straně serveru, takže se objevuje postupně a nezáleží ani tak na tom, jakou verzi aplikace zrovna máte – žádný skrytý přepínač (flag) k jejímu zapnutí není potřeba. Pokud se vám nabídka Vzhled po aktualizaci Chromu ještě neukázala, podle serveru 9to5Google občas pomůže prohlížeč vynutit ukončit přes informace o aplikaci a spustit ho znovu.

google chrome gemini automaticke vyplnovani
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Vyzkoušeli byste raději vlastní fotku, nebo některou z hotových kolekcí tapet?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority, vlastní

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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