Google Chrome právě dostal jednu z nejočekávanějších novinek. Konkurence ji nabízí už dlouho

Adam Kurfürst Publikováno: 8.4.2026 12:00

Uživatelé prohlížeče Chrome, kteří pravidelně pracují s desítkami otevřených karet, se dočkali novinky, na niž mnozí čekali dlouhá léta. Google v úterý oznámil postupné nasazování funkce vertikálního zobrazení karet, které přesouvá panel s kartami z horní části okna na jeho stranu. Spolu s tím přichází i vylepšený režim čtení v celoobrazovkovém provedení. Vertikální karty pro lepší přehled Celoobrazovkový režim čtení Vertikální karty pro lepší přehled Horizontální panel s kartami má jednu zásadní nevýhodu – čím více stránek máte otevřených, tím více se zmenšují jednotlivé karty, až z nich zbydou pouhé ikonky. Vertikální zobrazení tento problém řeší přesunutím karet na levou stranu okna prohlížeče, kde se zobrazují pod sebou i s celými názvy stránek. Funkci aktivujete jednoduše tak, že kliknete pravým tlačítkem myši kamkoliv v okně Chrome a zvolíte možnost „Show Tabs Vertically". Boční panel následně umožňuje pohodlnější správu skupin karet a rychlejší orientaci mezi otevřenými stránkami. Pro uživatele, kteří běžně pracují s dvojciferným počtem karet, může jít o výrazné zlepšení každodenního používání prohlížeče. Konkurenční prohlížeče už tuto funkci přitom nabízejí dlouho. Microsoft Edge podporu oficiálně zavedl v roce 2021, dva roky nato s nimi přišel Brave a od loňského roku se jimi pyšní také Firefox. Celoobrazovkový režim čtení Druhou novinkou je přepracovaný režim čtení, který nově využívá celou plochu obrazovky. Funkce odstraní z webové stránky veškeré rušivé prvky – reklamy, postranní panely či navigační menu – a ponechá pouze samotný text článku v přehledné podobě. Režim čtení spustíte pravým kliknutím na libovolnou stránku a výběrem možnosti „Open in reading mode". Výsledkem je čistý, na text zaměřený pohled, který usnadní soustředění na delší články nebo studijní materiály. Funkce v Chrome existovala již dříve, nové celoobrazovkové rozhraní však nabízí podstatně pohlcující zážitek. Zdroj: Google

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi