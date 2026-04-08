Google Chrome právě dostal jednu z nejočekávanějších novinek. Konkurence ji nabízí už dlouho

  • Google Chrome začíná zavádět vertikální zobrazení karet, které usnadní práci s velkým počtem otevřených stránek
  • Nová funkce přesouvá karty na stranu okna prohlížeče, kde zobrazuje celé názvy stránek místo pouhých ikon
  • Součástí aktualizace je také vylepšený režim čtení s celoobrazovkovým rozhraním pro nerušené čtení

Adam Kurfürst
8.4.2026 12:00
Uživatelé prohlížeče Chrome, kteří pravidelně pracují s desítkami otevřených karet, se dočkali novinky, na niž mnozí čekali dlouhá léta. Google v úterý oznámil postupné nasazování funkce vertikálního zobrazení karet, které přesouvá panel s kartami z horní části okna na jeho stranu. Spolu s tím přichází i vylepšený režim čtení v celoobrazovkovém provedení.

Vertikální karty pro lepší přehled

Horizontální panel s kartami má jednu zásadní nevýhodu – čím více stránek máte otevřených, tím více se zmenšují jednotlivé karty, až z nich zbydou pouhé ikonky. Vertikální zobrazení tento problém řeší přesunutím karet na levou stranu okna prohlížeče, kde se zobrazují pod sebou i s celými názvy stránek.

Funkci aktivujete jednoduše tak, že kliknete pravým tlačítkem myši kamkoliv v okně Chrome a zvolíte možnost „Show Tabs Vertically“. Boční panel následně umožňuje pohodlnější správu skupin karet a rychlejší orientaci mezi otevřenými stránkami. Pro uživatele, kteří běžně pracují s dvojciferným počtem karet, může jít o výrazné zlepšení každodenního používání prohlížeče.

Konkurenční prohlížeče už tuto funkci přitom nabízejí dlouho. Microsoft Edge podporu oficiálně zavedl v roce 2021, dva roky nato s nimi přišel Brave a od loňského roku se jimi pyšní také Firefox.

Celoobrazovkový režim čtení

Druhou novinkou je přepracovaný režim čtení, který nově využívá celou plochu obrazovky. Funkce odstraní z webové stránky veškeré rušivé prvky – reklamy, postranní panely či navigační menu – a ponechá pouze samotný text článku v přehledné podobě.

Režim čtení spustíte pravým kliknutím na libovolnou stránku a výběrem možnosti „Open in reading mode“. Výsledkem je čistý, na text zaměřený pohled, který usnadní soustředění na delší články nebo studijní materiály. Funkce v Chrome existovala již dříve, nové celoobrazovkové rozhraní však nabízí podstatně pohlcující zážitek.

Kterou z novinek v Chrome vyzkoušíte jako první?

Zdroj: Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

