Vyzkoušejte: Google Čechům opět vylepšil asistenta Barda

Mimo jiné i čeští uživatelé experimentálního AI nástroje Google Bard mohou nyní nově využívat několik nových funkcí, které byly doposud dostupné pouze v anglickém jazyce. ČR patří mezi země, ve kterých začal před několika hodinami fungovat nejkomplexnější model této konverzační služby.

“Rozšiřujeme přístup k funkcím, které byly dosud dostupné pouze v angličtině, o nové jazyky a země. Aby mohl Bard poskytovat ještě užitečnější odpovědi, lze jej nově propojit s aplikacemi a službami Google. V neposlední řadě nabízí také vylepšenou funkci “Vyhledat na Googlu”, díky které bude možné si jeho odpovědi překontrolovat na internetu,” komentují vývojáři novinky na blogu.

Ještě lepší Google bard v ČR

Nová je například možnost nahrávat obrázky pomocí Google Lens, zobrazovat v rámci odpovědí obrázky z Vyhledávání a upravovat vygenerované texty ve více než 40 nových jazycích. Díky nejnovějšímu rozšíření služby může Bard také najít a zobrazit relevantní informace z nástrojů společnosti Google jako je například Gmail, Dokumenty, Disk, Mapy, YouTube a Letenky Google, a to i když jsou potřebné informace v různých aplikacích a službách.

“Pokud například plánujete výlet do Grand Canyonu (a plánování výletu vám zabírá v počítači mnoho záložek), můžete nyní požádat Barda, aby z Gmailu vybral termíny, které vyhovují všem, vyhledal informace o letech a hotelích v reálném čase, zobrazil cestu na letiště v Mapách Google, nebo se dokonce podíval na videa na YouTube s tipy, co se dá na místě dělat. To vše v rámci jedné konverzace,” popisují autoři.

V oblasti zmíněné zpětné kontroly vygenerovaného obsahu stačí kliknout na ikonu “G” a Bard odpověď a vyhodnotí, zda na webu existuje obsah, který se k ní vztahuje. Pokud lze tvrzení ověřit, můžete kliknout na zvýrazněné fráze a dozvědět se více o podpůrných nebo protichůdných informacích nalezených v rámci Vyhledávání.

“Usnadňujeme také možnost navázat na konverzace ostatních. Počínaje dneškem, když s vámi někdo bude sdílet chat s Bardem prostřednictvím veřejného odkazu, můžete v konverzaci pokračovat a klást Bardovi další otázky k danému tématu nebo ji použít jako výchozí bod pro vlastní nápady,” doplňuje Google k nástroji, který stojí na AI modelu PaLM 2.

Jaké máte zatím zkušenosti s Bardem?