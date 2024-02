Google Asistent se poprvé objevil v roce 2016 a dodnes neumí česky

Situaci by mohla změnit aplikace Gemini, která Asistenta časem nahradí

České příkazy můžete zadávat už nyní, událost vám ale (zatím) nevytvoří

Google Asistent a čeština. To je zbožné přání většiny uživatelů Android telefonů. Pro americké korporáty jsme jen malá tečka na mapě a smítko, které úspěšně ignoruje už osmým rokem. Před dvěma lety jsme vás informovali o tom, že se Google Asistent z části naučil česky, dokázal však reagovat pouze na hlasové vyhledávání a s komplexními úkoly si rozhodně neporadil. Situaci by však mohla změnit aplikace Gemini (původně Bard), kterou můžete nahradit Google Asistenta, avšak zatím jen omezeně. Nespornou výhodou je však podpora českého jazyka, takže až se naučí vychytávky Google Asistenta, mohli bychom se konečně dočkat! A nemělo by to trvat příliš dlouho.

Google Gemini je nejnovějším pokusem od Googlu, jak zasadit umělou inteligenci do srdce Androidu. Gemini má ambice nahradit starého Asistenta a stát se tak hlavním tahounem v hlasovém ovládání na telefonech, tabletech i televizích. Právě z televizorů totiž začíná Google Asistent pomalu mizet a ještě letos by ho mělo nahradit Gemini, stejný osud pravděpodobně potká i ostatní zařízení. Jenže momentálně není situace úplně jednoduchá.

Co umí Gemini? A co bude umět v budoucnu?

Gemini vám například zatím nemůže pomoci nastavit připomenutí na vašem telefonu vyhodí chybu, že „nemůže přímo pomoci s nastavením připomenutí, protože je pouze jazykový model“. Tento druh scénáře ukazuje základní rozdíl mezi tradičním hlasovým asistentem a chatbotem s umělou inteligencí. Google však v těchto chvílích usilovně pracuje na tom, aby rozdíly mezi oběma službami snížil a postupně Asistenta nahradil právě Gemini, což před časem potvrdil i Jack Krawczyk z Googlu: „Pracujeme na tom, aby bylo přesněji jasné, na kterých funkcích asistenta se pracuje a které jsou nyní k dispozici. Usilujeme o to, abychom zúžili mezery mezi Asistentem a Gemini,“ nechal se dále slyšet.

Gemini For Android Is Here! – Everything New (Big Changes)

První testy Gemini naznačují, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Pokud očekáváte, že vám naplánuje schůzku, připomene narozeniny babičky nebo objedná pizzu, budete zklamáni. Gemini totiž na jednoduchou prosbu o nastavení události odpoví něco ve smyslu: „Promiňte, ale s tím vám přímo pomoci nemohu.“

V současnosti umí Gemini nahradit Asistenta jen omezeně. Pokud se spokojíte s vyhledáváním a poskytováním všech možných informací (i v reálném čase, Gemini umí například vyhledat informace o počasí), budete nadšení. Naopak interakce s ostatními aplikacemi a chytrou domácností zatím pokulhává.

Jak Gemini (ne)umí pracovat s ostatními aplikacemi?

Na oficiálních stránkách Googlu se píše, že Gemini dokáže vytvořit/upravit budík a časovač, odeslat i přečíst zprávy, najít e-mail v Gmailu nebo plánovat trasy, ani jednu z funkcí se mi nepodařilo rozběhat. Snad se to brzy změní..

Po zadání příkazu „Zavolej Karel“, mě překvapilo, že mi Gemini nabízel poslání e-mailu či SMS zprávy. Zadal jsem tedy další příkazy, načež mi předal jazykový model informaci o tom, že SMS zprávu odeslal. Bohužel si ale vymýšlel, z telefonu ani na vícero pokusů nic neodešlo.

Jak nastavit Gemini místo Google Asistenta?

Přestože aplikace Gemini zatím není dostupná v Evropě přes Google Play, ji můžete jednoduše nainstalovat jako apk. soubor a funguje bez problémů. Lze ho stáhnout třeba z APKPure. Po instalaci by vám mělo Gemini nahradit Google Asistenta automaticky, ale pokud se tak nestalo, spusťte aplikaci Google, přejděte do Nastavení > Asistent Google > Digitální asistenti od Googlu a přepněte jej ručně.

Po aktivaci Gemini jakožto hlavního asistenta, jej vyvoláte úplně stejně jako toho starého – podržením středového tlačítka. V případě že používáte gesta, přejeďte prstem od levého dolního okraje obrazovky směrem ke středu. Samotné okno je sice v angličtině, ale Gemini reaguje na dotazy i v češtině a to jak při diktování, tak i při zadávání textu. Bohužel neodpovídá automaticky, pro přečtení odpovědi budete muset klepnout na ikonku reproduktoru vpravo nahoře.

Je naprosto zřejmé, že aby Gemini nahradilo Asistenta, musí se na něm udělat ještě obří kus práce. Pro rychlé zjištění informací jej můžete pohodlně využívat už nyní, ale pokud budete chtít vytvořit událost v Kalendáři, spustit navigaci, přehrát podcast nebo zapnout světlo, musíte se spolehnout na starého Google Asistenta a anglický (nebo kterýkoliv jiný podporovaný) jazyk.

How To Replace Google Assistant With NEW Google Gemini AI

Jsem sám zvědav na to, jak rychle se bude Gemini vyvíjet, ale očekávám, že nebude trvat příliš dlouho, než Asistenta plnohodnotně nahradí. A právě v tento okamžik se dočkáme opravdového Google Asistenta v češtině, po němž spousta z nás roky touží..

Jaké jsou zatím vaše zkušenosti s Gemini v češtině?

Zdroj: Vlastní, Google