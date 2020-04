Google aplikace v Huawei obchodu? Toto řešení je opravdu na stole

Je to pár hodin, co jsme tlumočili ekonomické výsledky firmy Huawei za rok 2019. Společnosti se vloni dařilo, ale současně vedení firmy tuší, že ke konci roku se držela prodejnost mobilů mimo Čínu v podstatě jen ze setrvačnosti. A že rok 2020 bude o dost slabší. Když odhlédneme od koronaviru, který ovlivňuje úplně všechny, v případě Huawei hraje podstatnou roli obchodní restrikce ze strany USA. Jak už asi dobře víte, čínská firma sice může mít ve svých telefonech Android, ale už ne aplikace od Googlu. Huawei se proto v posledních měsících pustilo vší silou do rozšíření vlastního ekosystému Huawei Mobile Services (HMS), který má pokrýt základní věci jako mapy, platby, chatování nebo cloud. Když už se svět začínal sžívat s tím, že Google aplikace a Huawei už se možná nikdy “nepotkají”, přišla od čínské firmy zajímavá iniciativa. Chce stěžejní nástroje od Googlu umístit právě do HMS a související AppGallery.

I přes vynucené zpřetrhání vazeb s americkými firmami zástupci firmy Huawei opakovaně prohlašovali, že u platformy Android chtějí zůstat. A pokud to bude možné, tak mít přístup právě i k základním službám a aplikacím od Googlu. Rozvoj HMS a naplňování AppGalery novými nástroji se tak může zdát jen jako posilování záložního plánu. Tuto domněnku svým posledním vyjádřením posiluje i šéf čínské firmy Eric Xu. “Doufáme, že by mohly být Google aplikace přítomné v Huaweii AppGallery. Stejně tak, jako jsou přítomné třeba i v AppStore Applu,” odhalil celkem zásadní nápad zástupce čínského giganta. I takový krok by se pravděpodobně neobešel bez nějaké výjimku od amerického ministerstva obchodu. Bylo by to ale dost možná nejjednodušší řešení, jak Google aplikace k majitelům Huawei telefonů oficiálně dostat.

Co říkáte na tento nápad?

Zdroj: hcentral