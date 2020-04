Nahrávání hovorů v aplikaci Telefon Google míří k dalším uživatelům

Už nějakou dobu víme o tom, že Google oficiálně pracuje na návratu nahrávání hovorů v Androidu alespoň skrze svou nativní aplikaci Telefon. Tou jsou vybaveny přístroje Pixel, telefony z řady Android One a další kompatibilní mobily, jejichž seznam se rozrůstá. Současně to není ani týden, co se tato funkce v aplikaci objevila Indům vlastnícím telefony Nokia 7 Plus, 7.2 a 8.1. Po pár dnech se objevily další zprávy potvrzující širší nástup této novinky. Funkcí už disponují Nokia telefony i v jiných částech světa a Google dokonce pro nahrávání hovorů v systému Android připravil oficiální nápovědu. Dohromady jde o dvě významná potvrzení toho, že se novinka dostane co nevidět k dalším uživatelům.

V nápovědě je Google pěkně tajemný a vůbec nespecifikuje, kterých zemí a Android zařízení se bude nahrávání hovorů týkat. “Jen určitá zařízení budou tuto možnost podporovat. Nahrávání není dostupné ve všech zemích a regionech. K pořizování záznamu je potřeba mít telefon minimálně s Androidem 9, poslední verzí aplikace a být v podporované zemi,” uvádí firma na svém webu. Z toho zatím bohužel vůbec nejde vyčíst nic konkrétnějšího. Bude se to týkat i USA? EU? ČR? A kterých přesně telefonů? Odpověď zatím neznáme. Uživatelé, kterým tato možnost chybí, zatím mohou jen doufat.

Obejdete se bez nahrávání? Nebo jak ho alternativně řešíte?

Zdroj: apolice