Návrat nahrávání hovorů v Androidu? Říká to kód aplikace Telefon Google

Funkce, po které touží obrovské množství uživatelů, ale která z většiny telefonů na roky oficiálně zmizela, by se mohla vrátit. Řeč je o nahrávání hovorů v Androidu ideálně přímo v aplikaci pro telefonování. Nová informace pochází z komunity XDA Developers a týká se hlavně základní aplikace Telefon Google, kterou jsou v základu vybaveny přístroje Pixel a Android One. A jak jsme nedávno informovali, tak i všechny nové telefony Xiaomi pro světový a evropský trh. Pro mnoho zákazníků této čínské značky to byla špatná zpráva zejména kvůli odstřižení od této funkce v MIUI systému. Čínská firma nicméně vzkazovala, že se možnost záznamu volání v jejich nadstavbě Androidu brzy vrátí. Je možné, že měla na mysli právě to, co se prý nyní blíží.

Nahrávání hovorů je nyní v Androidu oficiálně nemožné kvůli interní blokaci i chybějícímu API. Na to doplatily i oblíbené aplikace CallRecorder – ACR a BoldBeast Android Call Recorder. Pro uživatele je pak jedním z komplikovaných řešením třeba rootování telefonu a doinstalování dodatečných nástrojů. Ale do toho se leckomu nechce. V červnu 2019 jsme nicméně psali i o dalších možnostech a také první zmínku o tom, že by se nahrávání mohlo vrátit. Tehdejší informace hovořily třeba i o zvukovém upozornění pro účastníky hovoru.

Co přimělo Google změnit názor?

Výjimku z blokace donedávna tvořily také zmíněné Xiaomi telefony a jejich možnosti v MIUI nadstavbě. Kromě vyjmenovaných výjimek však měli majitelé většiny současných telefonů smůlu. Netušíme, co se z právního či etického hlediska pohnulo, ale americký gigant podle všeho opravdu chystá nahrávání přímo do zmíněné aplikace Telefon Google. A mluví se také o upraveném systémovém API, které by to znovu umožnilo i dalším aplikacím. Pokud se nemýlíme, zákony a vyhlášky jsou stále stejné. Jde tedy pouze o rozhodnutí americké firmy? Třeba na základě stížností a proseb uživatelů? Možná ano.

Informace o návratu zaznamenávání audia z hovorů každopádně pochází z rozboru poslední verze 43.0.289191107 aplikace Telefon Google pro Pixel 4. Je v ní prý vidět nová ikona pro nahrávání a další indicie vedoucí k tomuto rozhodnutí. Dá se předpokládat, že by něco takového Google nevyvíjel jen tak. Funkce se tedy snad brzy objeví. Otázkou ale je, zda není cílem vrátit tuto možnost v rámci nějaké dohody třeba jen Xiaomi telefonům. Doufejme, že pokud k tomu má dojít, bude funkce dostupná pro všechny. I pro vývojáře jiných nahrávacích aplikací.

