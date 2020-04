Blíží se konec omezení? Google aplikace Telefon podporuje další mobily

Aplikace Telefon, která byla od svého počátku exkluzivní pro mobily Google Pixel, postupně dostává prostor v dalších zařízeních. Respektive další zařízení získávají právo ji používat, pokud to chcete brát takto. Kromě zmíněných Pixelů je v dnešní době aplikace předinstalována v telefonech ze série Android One a nově také v Xiaomi přístrojích pro Evropu. Doposud ale stále šlo o velmi krátký seznam podporovaných telefonů. Pokud uživatel jakéhokoli jiného mobilu nesáhl po alternativní cestě pro instalaci (třeba po Magisku), neměl šanci ji získat. Nyní se však objevila informace, že byla kompatibilita aplikace Telefon od Google rozšířena pro další tři zařízení. V nich je možné ji stáhnout přímo z Obchodu Play. Mimo jiné to znamená, že by snad mohla být co nevidět ke stažení plošně pro velké množství telefonů.

Informace pochází z komunity XDA Developers. Různým jejím členům se podařilo nástroj oficiálně skrze obchod nainstalovat do tří různých telefonů. Jde o ASUS ZenFone 6, OPPO Find X2 Pro a LG V60 ThinQ. Oproti tomu například poslední telefony od OnePlus nebo Samsungu při pokusu o stažení a instalaci neuspěly. Kompatibilita aplikace Google Telefon je je řízena knihovnou “com.google.android.dialer.support”. Jestliže ji daný telefon nemá, aplikace instalaci odmítne, případně Obchod Play nepovolí ani stažení. To je případ právě třeba i řady Galaxy S20. Po zpřístupnění nástroje do zmíněných tří telefonů ale můžeme očekávat, že knihovna i kompatibilita snad bude brzy rozšířena.

Proč aplikaci chtít? Mezi její největší výhody patří třeba prověřování a identifikace volajícího, ochrana proti SPAM hovorům, implementovaný nástroj Google Duo nebo praktická hlasová schránka. Před časem jsme psali také o tom, že se prý do tohoto nástroje chystá nahrávání hovorů.

Je aplikace Telefon kompatibilní i s vaším mobilem?

Zdroj: XDA