Google konečně prozradil, co umí Android Halo. AI agenti poběží v izolované bublině, kterou schováte do lišty Hlavní stránka Zprávičky Google upřesnil, jak bude Android Halo fungovat a k čemu vám ve stavové liště telefonu bude První detaily o funkci se objevily už v květnu, ale bylo jich velmi málo AI agenti mají běžet v izolovaném „virtuálním okně", které nevidí do vašich ostatních aplikací Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Když Google letos v květnu na konferenci I/O poprvé ukázal tajemnou funkci Android Halo, nechal si skoro všechny podrobnosti pro sebe. Teď je konečně doplnil – a začíná být jasné, že nejde o žádnou kosmetickou drobnost, ale o místo, odkud s vámi mají mluvit vaši AI agenti. Co vlastně Android Halo dělá? Android Halo je podle šéfa Androidu Sameera Samata „vyhrazené místo ve stavové liště, kde vás agent – ať už Gemini, nebo jiný – může informovat o zadaných úkolech a vyžádat si od vás jejich upřesnění“. Jednoduše řečeno: agent, který za vás něco řeší na pozadí, se vám ozve právě odsud – položí doplňující otázku, ukáže postup nebo hotový výsledek, aniž by vás vytrhl z rozdělané práce. Server 9to5Google to popisuje jako jakýsi stálý „velín“ pro vaše agenty. Google previewed “Android Halo,” a new Android system designed to show real-time AI agent activity directly at the top of the screen 👀🧵 pic.twitter.com/casQCXRJG1— ㆅ (@howfxr) May 20, 2026 Připomeňme, že poprvé jsme Android Halo zahlédli právě letos v květnu na I/O, kde ale firma ukázala jen pár záběrů a víc neřekla. Teprve teď dovysvětluje, jak to má celé v praxi fungovat. Proč mají agenti běžet ve vlastní „bublině“? Nejzajímavější je ale technické pozadí. Agenti podle Googlu neběží volně v systému, ale ve zvláštním „virtuálním okně“ – jakémsi kontejneru, který je oddělený od zbytku telefonu a nedostane se k vašim ostatním aplikacím. Tohle okno navíc můžete kdykoli smrsknout právě do lišty a nechat agenta pracovat na pozadí. „Myslíme si, že je to zajímavé nové místo pro to, jak se výpočetní technika může vyvíjet,“ poznamenal k tomu Samat. Pro vás je podstatné hlavně to, že agent zůstává v ohraničeném prostoru a nemá volný přístup ke všemu, co v telefonu máte. Google se překvapivě vyhýbal pojmu AI Pozornost si zaslouží i to, jak celou věc firma odprezentovala. Během vystoupení se slovu „umělá inteligence“ téměř důsledně vyhýbala a místo toho ukazovala, co konkrétně uživatel získá – ne jaká technologie to pohání. U společnosti, která Gemini cpe prakticky do každého kouta Androidu, je to nečekaný obrat od hesla „máme AI“ k „tohle s tím zvládnete“. Nechali byste AI agenty pracovat na pozadí a hlásit se vám jen ze stavové lišty? Zdroje: 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Android Android Automotive Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025