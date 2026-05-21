Google ukázal tajemnou funkci Android Halo. Připravuje nás tak na revoluci ve jménu AI Hlavní stránka Zprávičky Google na vývojářské konferenci I/O 2026 představil novou funkci s názvem Android Halo Funkce bude uživatele nenápadně informovat o tom, co AI agent zrovna dělá na pozadí systému Android Halo dorazí později letos a podpoří Gemini Spark i další kompatibilní agenty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Google už nějakou dobu směřuje k tomu, aby z Androidu udělal systém postavený kolem umělé inteligence. S nástupem AI agentů, kteří mají uživatelům pomáhat s úkoly na pozadí, ale přichází nový problém: jak dát najevo, že agent vlastně něco dělá, aniž by uživatele neustále vyrušoval z práce? Odpovědí má patrně být novinka Android Halo, kterou společnost krátce ukázala na úterní vývojářské konferenci I/O 2026. Nenápadný signál na vrcholu displeje Krok k systému, kde umělá inteligence funguje neustále Nenápadný signál na vrcholu displeje Android Halo má podle slov samotného Googlu zajistit, abyste měli na první pohled přehled o činnosti svého AI agenta, aniž byste museli opustit aplikaci, ve které se zrovna nacházíte. Funguje to tak, že se ve stavovém řádku objeví nenápadný vizuální signál, který reaguje na to, co agent právě dělá. 👀 Here's a preview of Android Halo, a new feature coming later this year on Android 17! Android Halo gives you at-a-glance visibility into what your agent is working on at any given time.You can see your agent's status at the top of your phone screen as it's doing a task,… pic.twitter.com/Y1wqKoqO43— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2026 Google uvádí tři konkrétní situace, ve kterých se Halo aktivuje: když agent převezme nějaký úkol, když přejde do režimu Live (živé konverzace) a když vám pošle zprávu. Více než krátkou ukázku ale společnost nepředvedla, takže jak konkrétně bude Halo užitečné v praxi, zatím netušíme. Další podrobnosti se prý dozvíme později v tomto roce. Krok k systému, kde umělá inteligence funguje neustále Přestože toho o Android Halo moc nevíme, samotná idea dává smysl především v kontextu toho, kam Google s Androidem směřuje. AI agenti totiž nejsou jen chytrý chatbot, který otevřete a po pár větách zase zavřete. Jde o nástroje, které kontinuálně běží na pozadí a plní dílčí úkoly. A právě v takovém případě by se mohlo hodit mít stálý, ale nenápadný indikátor toho, co se vlastně děje. Funkce zatím nemá konkrétní datum vydání. Google pouze uvedl, že se Android Halo objeví někdy ještě letos a že bude spolupracovat s asistentem Gemini Spark a „dalšími podporovanými AI agenty“ (další jména však nespecifikoval). Na nejvýkonnějších zařízeních s Gemini Intelligence má navíc Halo nabídnout funkce navíc, ale ani tentokrát nevíme, jaké přesně. Z toho, co Google zatím prozradil, není úplně jasné, nakolik bude Android Halo praktickou pomůckou a nakolik spíš marketingovým symbolem nové éry. Pro běžného uživatele půjde každopádně o jasný signál, že AI bude v Androidu hrát čím dál zásadnější roli. Co očekáváte od Android Halo a využili byste takový indikátor AI činnosti? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024