Gemini Intelligence má šílené HW nároky! Nespustíte ji na Foldu7 ani předposledním Pixelu

Google představil Gemini Intelligence, novou zastřešující značku pro nejpokročilejší AI funkce na Androidu HW požadavky jsou tak tvrdé, že vyřazují i loňské vlajky včetně Pixelu 9 a Galaxy Z Foldu7 Mezi vyřazenými jsou i Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13 a Honor Magic 7 Pro, podporu mají hlavně letošní vlajky

Jakub Kárník Publikováno: 18.5.2026 20:00

Google na vývojářské konferenci The Android Show představil Gemini Intelligence — novou marketingovou nálepku pro to nejpokročilejší, co aktuálně umí jeho AI nabídnout. Pod hlavičkou Gemini Intelligence se schovávají chytré vícekrokové automatizace v aplikacích, generativní widgety a několik dalších funkcí, u nichž Google nešetří superlativy. Háček je v tom, že většina androidových uživatelů — včetně těch, kteří si loni koupili Pixel 9 Pro Fold nebo Galaxy Z Fold7 za desítky tisíc — se k nim nedostane. Co Gemini Intelligence vlastně přináší Tvrdé požadavky vyřazují i čerstvé vlajky Důvodem jsou striktní hardwarové požadavky, které Google zveřejnil v poznámce pod čarou na své produktové stránce. A z toho seznamu plyne, že Gemini Intelligence není nová funkce, kterou Google rozdává všem, kdo mají Android. Je to privilegium nejnovějších a nejdražších modelů. Co Gemini Intelligence vlastně přináší Než se dostaneme k tomu, kdo z toho ostrouhá, podívejme se, o co tu jde. Gemini Intelligence sjednocuje pod jednou značkou několik funkcí, které mají posunout AI z roviny „odpověz mi na otázku“ do roviny „udělej to za mě“. Konkrétně: Vícekrokové automatizace v aplikacích — Gemini sám otevře Wolt, vybere pizzu, doplní košík, najde projekt ze školy v Gmailu, přidá učebnice do košíku obchodu. Vy potvrdíte. Funguje to s vizuálním kontextem, takže můžete dlouze stisknout vypínač nad seznamem v Poznámkách a říct „udělej z toho nákupní košík“. Inteligentní vyplňování — vyplňování formulářů, kdy si Gemini bere data z propojených aplikací místo toho, abyste opisovali stejné údaje pořád dokola. Funkce je opt-in, takže ji musíte vědomě zapnout. Rambler v Gboardu — chytré hlasové zadávání, které z vašeho mumlání vytáhne to podstatné a zahodí všechna „no“, „prostě“ a „jakože“. Zvládá i míchání jazyků v jedné větě, což hodně Čechů cení. Create My Widget — generativní widgety na míru. Řeknete „chci widget počasí, který mi ukáže jen rychlost větru a srážky“ a systém vám ho vytvoří. Funguje i na Wear OS hodinkách. Gemini v Chromu — shrnování, porovnávání a research přes web, plus automatické procházení pro rezervace a vyplňování formulářů na webu. Vše je nabaleno do aktualizovaného designu Material 3 Expressive a Google slibuje, že roll-out začne v létě 2026 na Pixelech 10 a Galaxy S26. Postupně se má funkce dostat i na hodinky, auta, brýle a notebooky. Postupně. Tedy ne ke všem najednou a v žádném případě ne na všechny stávající telefony. Tvrdé požadavky vyřazují i čerstvé vlajky Konkrétní požadavky vypadají takto: vlajkový čip, minimálně 12 GB RAM, podpora AI Core a Gemini Nano v3 nebo vyšší, garance minimálně 5 velkých upgradů Androidu, 6 let bezpečnostních záplat alespoň jednou za kvartál a splnění kvalitativních kritérií ohledně stability systému. Telefon, který nesplní jediný z těchto bodů, do klubu nevstoupí. Nejcitlivějším bodem je požadavek na Gemini Nano v3. Google na vývojářské stránce zveřejnil seznam telefonů s podporou téhle verze a je to v podstatě seznam letošních vlajek. Pixel 10 a celá jeho řada včetně Pro Foldu, Samsung Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra, OnePlus 15 a 15R, Oppo Find X9 a Find X9 Pro, vivo X300 a X300 Pro, iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Motorola Signature, Realme GT 7T. A teď to bolestivé: telefony s pouze Gemini Nano v2 jsou mimo. V seznamu vyřazených najdete třeba: Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL i 9 Pro Fold Samsung Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z TriFold OnePlus 13 Honor Magic V5, Magic 7 i Magic 7 Pro Xiaomi 15, 15T, 15T Pro a dokonce Xiaomi 15 Ultra Motorola Razr 60 Ultra Pikantní detail je požadavek na 12 GB RAM. Leaky o Pixelu 11 přitom naznačují, že základní model by mohl mít jen 8 GB RAM. Pokud se to ukáže jako pravdivé, Google by sám vyrobil vlajku, která vlastní nejnovější AI funkce neutáhne. To by byl marketingový kotrmelec, který by si zasloužil samostatný článek. Spíš to ukazuje, že buď je leak o Pixelu 11 nepřesný, nebo má Google ve své AI strategii víc děr než ementál. Pro běžného uživatele má tahle situace dvě konkrétní implikace. Pokud čekáte na výrazně chytřejší Android, musíte si pořídit letošní vlajku. Pokud máte loňskou vlajku, smiřte se s tím, že nejnovější AI vychytávky vám zůstanou uzamčené. A je celkem otevřená otázka, jestli vám je Google dodá někdy v budoucnu přes systémovou aktualizaci, nebo jestli pro vás bude i nadále existovat jen „obyčejné" Gemini, bez té inteligence. Měl by Google AI funkce zpřístupnit širšímu počtu zařízení, nebo jsou tvrdá omezení v pořádku? Zdroj: 9to5Google 