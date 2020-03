Google od Applu okopíroval 3D Touch. Stačilo upravit software

Google včera začal rozesílat nejnovějším Pixelům aktualizaci, která přináší několik nových funkcí. Za zmínku stojí například nové Motion Sense gesto, vylepšený tmavý režim nebo možnost rychlého vyvolání Google Pay. Je zde však ještě jedna funkce, kterou Google příliš nezmínil – 3D Touch pro Pixely! Na rozdíl od Applu to však americký gigant dokázal jen za použití softwaru, žádný haptický motůrek se pochopitelně s aktualizací neimplementuje.

Je poměrně zajímavé, že Google tuto funkci nijak zvlášť nepromoval a ani pro ni nemá oficiální název. Společnost na stránce podpory pouze stručně vysvětlila, jak to celé funguje. Kromě standardního dlouhého stisknutí mohou nyní uživatelé Pixelu 4 displej zmáčknout pevněji a vyvolat stejnou kontextovou nabídku, ale mnohem rychleji. Pevný stisk funguje jak v systému, tak i v aplikacích jako Google Fotky, WhatsApp, Slack, Pocket a mnoho dalších. Očekává se, že by do několika dnů měl fungovat ve všech známých aplikacích.

Jak jsme již zmínili, Googlu se povedlo tuto funkci zprovoznit pouhou úpravou softwaru, zatímco Apple potřeboval haptický motůrek. Již v minulosti se hojně spekulovalo o tom, že chce americký gigant zprovoznit vlastní verzi 3D Touch pro Android, ale že bychom se ji dočkali již u této generace snad nikdo nečekal. Začíná se také šuškat o tom, že pokud je zapotřebí pouze upravení softwaru, mohou funkci dostat i telefony od jiných výrobců.

Co říkáte na to, že Google vyvinul vlastní 3D Touch?

Zdroj: androidauthority.com