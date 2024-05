Nová AI od Google tvoří krásná videa! Mrkněte na ukázky

Google dnes v rámci konference I/O představil pokročilý model generativní umělé inteligence s označením Veo, za nímž stojí inženýři ze dceřiné výzkumné společnosti DeepMind. Nová AI dokáže generovat působivá videa a stačí jí k tomu zadání (prompt) o délce pouhých několika slov. Kalifornský softwarový kolos tak šlape na paty OpenAI a jeho dříve představenému modelu Sora, který se veřejnosti zpřístupní ještě letos.

Veo je dosud nejschopnějším AI modelem pro generování videí, jaký tým Google DeepMind kdy vytvořil. Dovede tvořit v podstatě vše od fotorealistických záběrů až po surrealistické klipy a animace. Výsledná videa přitom dosahují kvality FullHD a délkou překračují hranici 60 sekund. S tím souvisí zajímavá funkce, rovněž odhalená během prezentace, která uživateli dovolí nechat si prodloužit video po jeho vygenerování.

Hlavní ukázka, kterou se Google chlubí, má přes minutu a zobrazuje sportovní automobily jedoucí ulicemi plnými neonových světel. Jakmile na konci videa vozidla opustí tunel, objeví se v Hong Kongu. Po zadání promptu do záběrů údajně vůbec nezasáhnul člověk.

Introducing Veo: our most capable generative video model. 🎥

It can create high-quality, 1080p clips that can go beyond 60 seconds.

From photorealism to surrealism and animation, it can tackle a range of cinematic styles. 🧵 #GoogleIO pic.twitter.com/6zEuYRAHpH

