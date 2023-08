NPC jsou s námi ve videohrách už několik desítek let

Díky umělé inteligenci mají být do několika let mnohem chytřejší

GoodAI je česká firma, která vyvíjí své LLM agenty jakožto nástupce tradičních NPC

V současné době je umělá inteligence jedním z nejvíce diskutovaných témat a to nejen ve světě technologií. Česká společnost GoodAI v čele s Markem Rosou se v této oblasti snaží posouvat hranice a rozvíjet nové metody využití AI, konkrétně ve videohrách.

Co je to NPC?

Takzvané NPC (anglická zkratka pro non playable character) je pojem sahající do prvních videoher. Co to vlastně je? Cokoliv živého, co nemůžete ovládat. Náhodný chodec, obchodník, příšera, zvěř. V posledních několika měsících se tento výraz mezi mladými lidmi objevuje také jako hanlivý výraz vyjadřující hloupost/jednoduchost někoho jiného. Když někomu řeknete, že je “enpísíčko”, dáte mu najevo, že si o něm nemyslíte nic hezkého. Dokonce už nějakou dobu vznikají kompilace videí, na kterých se reální lidé mají chovat jako NPC. Jedno z nich vám sem na ukázku hodím.

Czech oblivion NPC #1 – Kupte si mobily!

Tyto postavy však procházejí neustálým vývojem, který je pro vývojáře neskutečně složitý. Právě proto vznikají různé bugy a vtipné situace kvůli kterým pojem NPC jakožto urážka vznikl. Dnešní hry mají ale umělou inteligenci a charaktery čím dál uvěřitelnější. V hlavě mi neustále vyskakuje myšlenka na Red Dead Redemption 2, kdy jsem měl pocit, že svět žije i přestože jsem vypnul konzoli. A díky firmě GoodAI, ale i dalším podobným projektům bychom se za pár let mohli dočkat situace, že budou NPC téměř nerozeznatelná od reálné osoby. Budou mít vlastní osobnost, vzpomínky a na každou situaci budou reagovat unikátně.

Česká stopa. Firma GoodAI jako průkopník?

“Naši agenti LLM jsou emulované osobnosti s cíli a vzpomínkami. Jako designéři popisujeme jejich osobnosti v prostém textu, který slouží jako plán jejich chování. Do LLM vkládáme pozorování agentů a nedávné události a generujeme odpovědi, které odrážejí to, co by agent v dané situaci udělal,”, popisuje firma na svém webu. Cílem má být vytvoření univerzálních “agentů”, kteří dokáží reagovat na okolní prostředí, vytvářet vztahy a projevovat emoce.

AI Game – LLM-driven NPCs that can talk/interact with each other, the environment, and the player

V tuto chvíli se LLM agenti testují ve hře AI People, otevřeném sandboxu, ve kterém agenti interagují mezi sebou. Díky tzv. LTM, což je dlouhodobá paměť, si tyto NPC (agenti) dokážou zapamatovat klíčové vzpomínky, ke kterým pak přistupují dle kontextu, aktuálnosti a relevance.

Firma musí pochopitelně překonávat několik překážek. Ne všechny reakce jsou v tuto chvíli spolehlivé a vhodné, omezená kapacita kontextového okna může ovlivnit chápání složitých scénářů. Za několik měsíců to ale může být úplně jinak. Vzpomeňte si třeba na přístupnou verzi ChatGPT a porovnejte výsledky s tou aktuální. Pokud se do tohoto závodu pustí i ostatní velká studia jako Rockstar Games, Electronics Arts, CD Projekt RED nebo Ubisoft, můžeme tu mít během pár let tituly, které nám nabídnou zcela nový zážitek z hraní.

Která hra má dle vás nejpropracovanější NPC?

Zdroj: GoodAI