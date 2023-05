Jedním z témat, o kterém se v posledních týdnech nejvíce mluví v souvislosti se zvláštně řízenou sociální sítí Twitter, je význam modré či jinak barevné “fajfky” u profilu. Jasná značka dříve prozrazovala, že byl daný profil ověřen a neukrývá se za ním žádný podvodník. To už nyní úplně není pravda, nicméně jsou jiné sítě či služby, kde to naštěstí zůstalo toto označování při starém. Například Facebook či Instagram. A k těm se nyní přidává Gmail. Proč by se něco takového hodilo u e-mailového klienta? Opodstatnění to má.

Google přidáním značky ověření, která má i zde podobu modré fajfky, rozšiřuje dosavadní systém Brand Indicators for Message Identification (BIMI). V rámci něj doposud mohli uživatelé firemních účtů díky ověření používat firemní logo i v avataru. Nově je po splnění podmínek BIMI k dispozici právě i zmíněné ověření. To pomůže odlišovat legitimní zprávy od podvodných. Google začal novinku zavádět 3. května a měla by se objevit i uživatelům běžných účtů.

Zkusíte si aktivovat toto nové ověření?

Zdroj: Google