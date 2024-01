Generativní umělá inteligence ovlivnila digitální svět a spustila lehkou ,,paranoiu“

Větší prostor dostala i desinformace a počítačová halucinace

S rozmachem AI se stále častěji objevují dilema etiky a autorského práva

Už je tomu více než rok, co internet zaplavily surrealistické obrázky, generované umělou inteligencí, falešní představitelé státu propagující krypto byznys nebo deepfake videa ze všech koutů světa. Ačkoliv se nám to nemusí až tak zdát, tento fenomén v podobě ChatGPT, Midjourney i ostatních modelů navždy změnil podobu internetu. Byl to listopad 2022, kdy OpenAI poprvé pustilo ChatGPT do veřejných prostor a stal se jednou z nejrychleji rostoucích aplikací všech dob. S tím vyvolalo i spoustu otázek spojenými s etikou a mezi širokou veřejností začal panovat mírný skepticismus vůči podobným technologiím, facebookové stránky zaplnily generované nerealistické fotky, kterým bohužel starší uživatelé mnohdy věří a dezinformace tak dostala ještě větší prostor než kdy dříve.

Umělá inteligence nás ovládá již několik let, ať už jde o autonomní auta, šachové programy s predikcí z roku 1997, předpověď počasí, automatizace výrobních procesů automobilek nebo samotné podstrkování relevantních výsledků ve vyhledávání na Google. Avšak samotný pojem AI začal být populární až v uplynulém roce, právě díky vzestupu generativních modelů a možnosti si jej zdarma vyzkoušet jako jedinec z pohodlí domova s aktuálními reálnými výsledky. Samotná umělá inteligence je po našem boku již velmi dlouho, aniž bychom její přítomnost některak zvlášť pociťovali.

Pojem halucinace dostala nový význam

I počítače mohou halucinovat. To je jedna z věcí, kterou nám rok 2023 přinesl do života. AI halucinace je tzv. sebejisté generování odpovědi, která nemá reálný základ. To jsou ty odpovědi, které se nemají dostatečně dat sesbíraných při tréninku, tak si je jednoduše vymyslí a ještě vám dodá pocit, že tomu sama věří a je to pravda. Jednou se dokonce spálil i samotný Google, když v jednom ze svých oznámení sdílel propagační materiál vygenerovaný Bardem, který nebyl pravdivý a uživatelé na něm v komentářích samozřejmě nenechali nit suchou.

Deepfakes – falešné fotky, videa a rostoucí obavy o pravdivost

Skeptické jednání v podobě nedůvěry v každý obrázek, fotku blízkých nebo celebrit, už v nás posledních letech probudily filtry na Instagramu, ovšem generativní AI vše posunula na nový level. Deepfakes, neboli upravená média, které jen těžko rozeznáte, zaplavila internet, facebookové skupiny a pravděpodobně i vaše oblíbené weby. Ačkoliv to mnoha uživatelům otevřelo brány do vlastní fantazie, prostor dostalo i generování nevhodného obsahu, který často slouží k nekalým účelům nebo cílenému porušení etických zásad. Jednou z nejvýraznějších kauz tohoto tématu bylo zneužití identity herečky Scarlet Johansson, jejíž hlas byl použit k propagaci AI bez jejího vědomí. Podobný případ byl vykreslen i v seriálu Black Mirror, kde byla streamovací platformou zneužita Salma Hayek.

Scarlett Johansson SUES AI App

Obavy o bezpečí ohledně výběru tréninkových dat

Tyto jazykové modely jsou školeny na obsahu takřka z celého internetu. To zahrnuje vše, co jen si dokážete představit – od blogových článků a příspěvků na sociálních sítích po Wikipedii ale dokonce pirátské weby. Tak velký rozsah informací může být mnohdy dost nebezpečný, anonymita na internetu je mocná čarodějka a ne vždy je možné nevhodné komentáře adekvátně filtrovat nebo blokovat. A i s takovými daty LLM (jazykové modely) pracuje, často jsou tyto informace v rozporu s ochranou soukromí a autorskými právy. Jedním velmi nepříjemných případů vyšel na povrch prakticky nedávno, kdy Stanfordská internetová observatoř nalezla více než podezřelých 3200 obrázků v databázi, na které je trénován například Stable Diffusion.

Study uncovers presence of CSAM in popular AI training dataset LAION-5B contains 1,008 verifiable instances of illegal pictures of children, likely lots more, say researchers A massive public dataset that served as training data for popular AI image generators including Stable pic.twitter.com/d9ILut5VHc — John Marcellus (@safespace4space) December 20, 2023

Zrychlení pracovních procesů i automatizace pomocí generovaného obsahu

Ačkoliv je generativní umělá inteligence už na vysokém levelu, i přes velkou snahu ji často přirovnávají ke středoškolskému studentovi, který studiu moc nevěnoval ale dokáže chápat a produkovat obsah, je náchylný k velkým nepřesnostem, chybám nebo je dokonce moc generický. Za rok se velmi zlepšil, dokáže pomoci s rutinními procesy, vymyslí kreativní nápady a je takovým průměrným nevýrazným zaměstnancem. Nejvýraznější kauzou byla například kauza s články na portálu Gizmodo, kde společnost začala publikovat obsah generovaný umělou inteligencí bez následné postprodukce či kontroly a uváděla tak nevědomky lživý obsah.

Gizmodo Journos FURIOUS Their Bosses Posted A.I. Articles Behind Their Backs!

AI otevřela nový prostor pro podnikání

S příchodem AI se také otevřely nové kruhy a možnosti pro podnikání. Generátory umožnily začínajícím podnikatelům ušetřit za copywritery, grafické práce a dokonce daly prostor i prodeji digitálních produktů. V dnešním světě můžete na internetu poměrně lehce budovat pasivní příjem v podobě prodeje digitálních generovaných plakátů, e-knih nebo třeba kurzů, které vám kompletně vygeneruje model umělé inteligence. Lidé využívají možností, než AI pohltí autorská práva a regulace. Současný internet můžeme s velkou nadsázkou přirovnat k porevoluční době, kdy ještě panuje určitý druh bezpráví, který dává lidem volnou ruku v experimentování a nové možnosti výdělku.

9 A.I. Passive Income Business Ideas To Start In 2023

Dotkl se vás či vašeho okolí fenomén umělé inteligence?

Zdroj: Mashable