Chcete svůj vlastní 3D svět? Projekt Generating Worlds pracuje na fascinujících modelech

Každý asi někdy snil o imaginárním světě, v němž by chtěl žít. Možná je ten váš inspirovaný pohádkami, možná má prvky sci-fi, možná je temný a možná nebesky mírumilovný. Nejspíš si ho nikdy nedokážete reálně vybudovali tady na Zemi. Ale umělá inteligence vám už brzy pomůže zhmotnit ho alespoň na obrazovce.

Společnost World Labs Technologies vytváří zajímavý nástroj nazvaný Generating Worlds, který komukoliv umožní vygenerovat vlastní 3D svět. A to s pomocí jediné fotografie nebo videa. Aktuálně sice ještě není možné zkoušet si světy generovat, protože projekt je stále ve vývoji, ale na webu World Labs Technologies už můžete vidět první počiny AI. A můžete s vytvořenými 3D světy i interagovat.

We’ve been busy building an AI system to generate 3D worlds from a single image. Check out some early results on our site, where you can interact with our scenes directly in the browser!https://t.co/ASD6ZHMwxI

