Gemini a Obchod Play se propojily. Aplikace teď najdete a nainstalujete přímo v konverzaci Hlavní stránka Zprávičky Google propojil Gemini a Obchod Play – aplikace teď vyhledáte přímo v konverzaci s AI asistentem Stačí popsat, jakou appku potřebujete; Gemini ji doporučí a na jedno klepnutí ji rovnou nainstaluje Novinka se rozjíždí postupně a má několik podmínek (mimo jiné věk nad 18 let) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Hledání té správné aplikace v přeplněném obchodě dokáže pěkně otrávit – ikon jsou statisíce a hodnocení si často protiřečí. Google proto spojil dvě věci, které k sobě dávno patří: Gemini a Obchod Play. Asistentovi teď jednoduše řeknete, co potřebujete, a on aplikaci najde i porovná za vás a zjednoduší vám i samotnou instalaci.. Instalace aplikací přímo z prostředí Gemini V aplikaci Gemini místo procházení kategorií napíšete úplně běžnou větu – třeba „najdi mi appku na meditaci“ nebo „potřebuju aplikaci na plánování jídelníčku“. Asistent odpoví buď textem, nebo rovnou kartami z Obchodu Play, na kterých vidíte hodnocení i počet stažení u každého tipu. Když si vyberete, stačí napsat „nainstaluj“ a klepnout na ikonu – tím se přesunete na stránku dané aplikace a instalaci potvrdíte. Hledání, rozhodování i stažení tak zvládnete v jediné konverzaci, bez přeskakování mezi appkami. Co Gemini a Obchod Play zvládnou společně? Google u novinky nezůstává jen u vyhledávání. Kromě objevování aplikací podle popisu zvládne asistent i tohle: nainstaluje doporučenou aplikaci přímo z konverzace nakoupí předplatné nebo položky uvnitř aplikací, které už máte v telefonu pořídí i digitální dárkové karty Google Play Gemini přitom běží v přepracovaném prostředí, které jsme na webu popisovali už letos na jaře. Propojení s obchodem je další krok k tomu, aby asistent zvládl běžné úkoly za vás, ne jen odpovídal na dotazy. Gemini dostává zcela nové prostředí! Už je i v Česku a takhle vypadá Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Co k tomu potřebujete? Úplně bez podmínek to ale není. Aby se propojení v Gemini objevilo, musíte být přihlášení k osobnímu účtu Google, mít v telefonu nainstalovaný Obchod Play a v nastavení asistenta zapnuté ukládání aktivity. Funkce je navíc určená jen uživatelům starším 18 let. Samotné spojení s obchodem se nastaví samo ve chvíli, kdy se Gemini na nějakou aplikaci poprvé zeptáte. Počítat je třeba i s několika mantinely. Novinka se rozjíždí postupně, takže ji zatím nemají všichni. Doporučovat nákupy uvnitř aplikací umí Gemini jen u těch, které už máte nainstalované, a placení zatím nepodporují úplně všechny aplikace – jejich seznam se ale podle Googlu rozšiřuje. Samotnou funkci Google ukázal už na květnové konferenci I/O, jak připomněl server 9to5Google; do ostrého provozu ji pustil až nyní. Necháte Gemini, ať vám příště vyhledá a nainstaluje aplikaci za vás? Zdroje: 9to5Google, Android Authority, Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Aplikace Gemini Obchod Play Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025