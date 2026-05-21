Gemini dostává zcela nové prostředí! Už je i v Česku a takhle vypadá Hlavní stránka Zprávičky Aplikace Gemini dostává nový vizuální jazyk s názvem Neural Expressive – nové animace, typografii i hmatovou odezvu Funkce Gemini Live je nově integrovaná přímo do hlavního rozhraní, přepínání mezi psaním a mluvením proběhne plynule Přibyl agent Daily Brief, který každé ráno připraví personalizované shrnutí ze schránky a kalendáře Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Google na konferenci I/O 2026 představil nejen nové modely a chytré brýle, ale také zásadní redesign své vlajkové AI aplikace. Aplikace Gemini, kterou podle Googlu měsíčně využívá přes 900 milionů lidí ve 230 zemích světa, dostává nové uživatelské rozhraní, nové funkce a nové agenty, kteří mají postupně přebírat rutinní úkoly. Cílem je posunout Gemini od asistenta, který odpovídá na otázky, k asistentovi, který za uživatele rovnou věci dělá. Hlavní vizuální novinkou je designový jazyk Neural Expressive. Google jím nahrazuje dosavadní rozhraní Gemini a sází na výraznější barevnost, plynulejší animace, novou typografii a haptickou odezvu při interakcích. Aplikace se má tvářit živěji a méně staticky než dosud – Google ji popisuje jako „designový jazyk pro éru AI", přeloženo z marketingové řeči zhruba „bude se to víc hýbat". Důležitější změna se ale týká toho, jak s asistentem mluvíte. Gemini Live, dosud samostatný režim pro hlasovou konverzaci, je nyní integrován přímo do hlavního prostředí. Z psaní textu se tak plynule přepnete do mluvené konverzace a zase zpět, aniž byste přerušili kontext. Google také přepracoval mikrofon – ten by měl lépe snášet pomalejší tempo řeči a nepřerušovat mluvčího uprostřed věty. V plánu jsou navíc regionální dialekty, díky kterým bude možné zvolit konkrétní variantu hlasu. Zda se to dotkne i češtiny a slovenštiny, Google neuvedl. Změnily se i samotné odpovědi. Místo dlouhých bloků textu má Gemini častěji odpovídat pomocí obrazových prvků, interaktivních časových os, vyprávěných videí nebo dynamické grafiky. Záležet bude na typu dotazu – například žádost o historický kontext může vrátit interaktivní časovou osu. Nový vizuál i přepracované rozhraní se globálně rozjíždí od dnešního dne na webu, Androidu i iOS. Daily Brief jako vaše ranní káva s AI Novým agentem v aplikaci je Daily Brief. Jde o ranní personalizovaný brief, který má sloužit jako první kontakt s telefonem během dne. Po povolení této funkce projde Gemini na pozadí připojené aplikace (Gmail, Kalendář a další), vybere podstatné události, neodpovězené e-maily a nadcházející termíny, a poskládá z toho přehledné shrnutí. Agent má navíc aktivně třídit informace podle priorit a navrhovat další kroky – například „odpovědět na tento e-mail“ nebo „připravit podklady na schůzku ve 14:00″. Funkce vznikla na základech experimentu Google Labs označovaného jako CC. Uživatel může výstupy ohodnotit palcem nahoru nebo dolů, čímž agenta dlouhodobě „učí“ svým preferencím. Daily Brief se začíná rozjíždět dnes, ovšem zatím pouze pro předplatitele tarifů Google AI Plus, Pro a Ultra ve Spojených státech. Datum globálního dostupnosti Google neuvedl. Spark, Omni a Gemini 3.5 v aplikaci Aplikace zároveň slouží jako vstupní brána ke třem dalším novinkám představeným na I/O 2026. Pod kapotou nově běží model Gemini 3.5 Flash, který Google nasadil jako výchozí. Předplatitelé AI Plus a vyšších tarifů mají také přístup ke generativnímu video modelu Gemini Omni, který přímo v aplikaci umí na základě textových, obrazových i video vstupů vytvořit krátké klipy a následně je upravovat hlasovými povely. Třetí novinkou je osobní agent Gemini Spark, který má fungovat 24 hodin denně a plnit dlouhodobé úkoly. Spark se integruje s nástroji Google Workspace (Gmail, Docs, Slides), dále si rozumí s aplikacemi Canva, OpenTable nebo Instacart a postupně bude přibývat dalších partnerů. Před každou „rizikovou“ akcí – typicky před utracením peněz nebo odesláním e-mailu – si Spark má vyžádat potvrzení od uživatele. Spark dostávají tento týden vybraní testeři, příští týden přijde beta pro předplatitele Google AI Ultra v USA. Gemini míří i na macOS Mírně překvapivou novinkou je rozšíření Gemini na desktop Apple. Aplikace pro macOS je ke stažení od dnešního dne, všechny funkce ale zatím neobsahuje. Klíčové rozšíření přijde v průběhu léta – do macOS aplikace dorazí Gemini Spark a bude umět pracovat s lokálními soubory i automatizovat úkoly napříč pracovní plochou. Přibude také nová hlasová funkce. Gemini má z volně pronesené řeči – tedy včetně různých „ehm", „jakože" a přeřeknutí – vyrobit přesný text, zformátovat ho podle kontextu okolního textu a vložit ho přesně tam, kde má uživatel kurzor. Použití se nabízí především při psaní zpráv, e-mailů nebo poznámek z porad. Líbí se vám směr, kterým se Gemini posouvá? Zdroj: Google Blog 