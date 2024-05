Google na své dnešní konferenci I/O ukázal ambiciózní Project Astra

Umožní vést přirozený dialog s telefonem s asistentem, který reaguje na okolí

V rámci něj nás Google zřejmě nalákal také na AR brýle

Na konferenci Google I/O 2024 odhalil americký gigant novou funkci s názvem Gemini Live, která posouvá interakci s asistentem Gemini na novou úroveň. Novinka, která bude dostupná pro předplatitele Gemini Advanced, umožňuje uživatelům vést přirozený dialog s asistentem v reálném čase. Gemini Live se aktivuje spuštěním hlasové ikony v aplikaci Gemini a bude k dispozici na Androidu i iOS. Uživatelé budou moci klást otázky, zadávat pokyny a vést konverzaci plynule a bez přerušení. Demo vypadá naprosto fantasticky a ukazuje, jak bude zřejmě vypadat blízká budoucnost. Asistent bude vždy po ruce a pomůže vám s čímkoliv.

Gemini Live se odlišuje od stávající interakce s asistentem v několika klíčových aspektech. Umožňuje totiž uživatelům mluvit vlastním tempem a přerušovat Geminiho, čímž se konverzace stane realističtější. Skoro to vypadá, jako byste si povídali s druhým člověkem. Něco podobného včera mimochodem ukázala také firma OpenAI s modelem GPT-4o. Uživatelé si mohou vybrat z 10 různých hlasů, z asistenta jste schopni dostat užitečné rady, například při přípravě na pohovory či prezentace. Agent zhodnotí vaše vystupování a poskytne vám rady co a jak zlepšit.

Gemini Live je však jen jedním z dílků skládačky, kterou Google skládá v rámci projektu Astra. Dlouholetý projekt z dílny Google DeepMind, má za cíl vytvořit univerzálního AI agenta, který bude užitečný v každodenním životě. Bude schopen vnímat a rozumět světu kolem sebe v reálném čase, reagovat na pokyny a otázky uživatelů a učit se z interakcí, stejně jako je to ukázáno v demu, kde Gemini v reálném čase rozpoznával objekty, na které uživatel ukazoval telefonem, a odpovídal na otázky o nich. Například dokázal identifikovat čtvrť města nebo připomněl, kde si uživatel zapomněl brýle, protože je předtím viděl na stole. Prodleva byla přitom minimální.

Google’s Project Astra demo

Nenápadná ukázka nové generace Google Glass?

Když už jsme u brýlí — všimněte si, že ve druhé části dema si osoba nasadila právě ony nalezené brýle. Ukázal nám snad právě Google další generaci Google Glass? Takhle suše a bez jakéhokoliv oficiálního oznámení? Zřejmě ano, protože osoba pokračovala v používání asistenta a mohla klást otázky týkající se jeho okolí, jistě v nich tedy musela být nějaká kamera. A samozřejmě i mikrofon, jinak by Gemini, resp. Project Astra nereagoval na pokyny. Doufejme, že nám americký gigant brzy poskytne další informace o tomto gadgetu, který by mohl být velmi přínosný. Oprášení chytrých brýlí by přišlo v pravý okamžik.

Co říkáte na Project Astra?

Zdroj: Google I/O