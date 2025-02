Apple couvá před Googlem? Gemini se prý stane součástí Apple Intelligence

V online světě dochází k urputnému souboji chatbotů, kteří se hlásí o přízeň uživatelů. Málokdo dokáže kombinovat práci s několika z nich, a tak uživatelé časem typicky upřednostní jednoho svého nejoblíbenějšího chatbota. Někdo si oblíbí chatGPT, jiný Copilota, další Gemini. Uživatelům iPhonů je pak Applem podsouvána Apple Intelligence.

Právě Apple Intelligence ale nemusí fungovat pouze samostatně. Už nyní je v ní částečně integrován chatGPT, který jí doslova vypomáhá. A jelikož se to zjevně osvědčilo, Apple do ní plánuje přidat i další osvědčené chatboty. Dalším na řadě by podle posledních zjištění měla být Gemini od Googlu. Což je celkem paradoxní, protože jde o přímého konkurenta.

V kódu vývojářské betaverze iOS 18.4 nicméně bylo odhaleno, že Apple skutečně chystá implementaci Gemini. Po příští aktualizaci by tak v oblastech, kde sama Apple Intelligence pokulhává, mohla „sáhnout“ právě po schopnostech Gemini. Komplexní jazykový model od Applu by pak mohl přijít s iOS 19. Ale zatím jde pouze o spekulace.

Google Gemini Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Nicméně, nic to nemění na omezené geografické dostupnosti ani na tom, že Apple Intelligence stále není dostupná na všech iPhonech a jiných zařízeních Apple. Ale – možná už brzy bude. Vývojáři ji v Evropě již mají k dispozici právě v rámci beta verze iOS 18.4 a v dubnu by měla dorazit už naostro (i když zatím bez podpory češtiny). Jestli bude i s Gemini, není úplně jisté.

Který chatbot je podle vás nejlepší?

Zdroj: 9to5mac, Apple