Garmin znovu zmiňuje vylepšené Fenix 8, navíc k nim přidává další neoznámený model

Garmin znovu potvrzuje sportovní hodinky Fenix 8 MicroLED

Oproti AMOLED verzi mohou nabídnout delší výdrž

V materiálech také zmiňuje Tactix 8 AMOLED 47mm a 51mm

Koncem srpna Garmin konečně uvedl očekávanou řadu vlajkových hodinek Fenix 8 a krátce nato se společnosti povedlo odkázat na dosud neoznámenou vylepšenou verzi přímo v oficiální aplikaci. Nyní ji ve svých materiálech zmiňuje znovu, tentokrát k ní však přidává ještě model Tactix 8 AMOLED.

Podle serveru Gadgets and Wearables si jmen hodinek všimli vývojáři ciferníků, kteří je měli nalézt při nahrávání svých výtvorů. Nyní tedy lze pravděpodobně vyloučit, že by Garmin Fenix 8 MicroLED nikdy neměly dorazit na trh a jejich dřívější výskyt v aplikaci byl zcela bezvýznamný. Spolu se 47mm a 51mm variantou hodinek Tactix 8 by ve skutečnosti mohly přijít během následujících týdnů.

Letošní Garmin Fenix 8 se vůbec poprvé mohou pochlubit AMOLED displejem, avšak s panelem typu MicroLED by se věci dostaly na ještě vyšší úroveň. Od vylepšené verze hodinek by šlo očekávat nejen hezčí podání barev a vyšší jas, ale také delší výdrž díky úspornějším diodám. Nepříjemná však může být cena, neboť vyrobit MicroLED panel je značně náročnější.

Co se týče modelu Tactix 8 AMOLED, zatím přesně nevíme, jaká vylepšení očekávat ve srovnání s předchůdcem. Celkově se však řada snaží uživatelům nabídnout vysokou odolnost konstrukce nebo pokročilé navigační funkce.

