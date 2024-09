Důležitý únik! Garmin provařil hodinky Fenix 8 Pro a Fenix 8 s ještě lepším displejem

Garmin nedávno uvedl na trh sportovní hodinky Fenix 8

Ve své vlastní aplikaci nyní provařil další modely z vlajkové rodiny

Firma má v přípravě modely Fenix 8 Pro a Fenix 8 s ještě lepším displejem

Dlouholetí fanoušci sportovních hodinek Garmin jako by se před nedávnem ocitli v sedmém nebi. Americký výrobce uvedl vyhlíženou řadu sporttesterů Fenix 8, která přináší AMOLED displej, vynikající výdrž baterie a konečně také podporu volání. Teď se nicméně firma krapet ustřelila a s předstihem odhalila další modely hodinek pro náročné sportovce. Máme se na co těšit.

Jak upozornil server the5krunner, v aplikaci Garmin Connect se objevily hodinky Fenix 8 Pro 47mm, Fenix 8 Pro 51mm a další varianta standardních Fenix 8. Ta přinese výrazně pokročilejší displejovou technologii. Pokud jste si tedy mysleli, že to AMOLEDem končí – já se přiznám, že jsem toto přesvědčení opravdu zastával – byli jste na omylu.

Garmin Fenix 8 Pro jsou zajímavým tématem pro spekulace. Citelná vylepšení oproti předchůdci totiž zvládl doručit základní model, a pokud se mají nové hodinky skutečně pyšnit označením Pro (a strašit spotřebitele ještě vyšší cenou), musí přinést ještě zajímavější hardware.

Otázkou však zůstává, co přesně se může zlepšit. Displej to totiž pravděpodobně nebude a nějaké extra pokrokové GNSS čipy kromě těch, které se aktuálně využívají, podle portálu the5krunner zatím nejsou. Nabízí se tak úvaha nad satelitní komunikací, ale tady zas hrozí, že se anténa do kompaktního těla hodinek nevejde. Teoreticky bychom se mohli dočkat lepšího senzoru pro snímání srdečního tepu.

O další variantě Garmin Fenix 8 toho ale zdánlivě víme více. Garminu se totiž povedlo prozradit, že tyto hodinky dostanou MicroLED displej. Ten má energeticky efektivnější diody než AMOLED panely a současně nabízí delší životnost, vyšší jas a lepší přesnost barev. Zkrátka je lepší snad ve všech aspektech. Jediným problémem je náročnost na výrobu a s ní spojená vyšší cena.

Kdy se Garmin uchýlí k vydání nových hodinek, zatím nevíme. Oba klidně mohou být vzdáleny ještě několik měsíců.

Hodláte čekat na nové modely hodinek řady Garmin Fenix 8?

Zdroj: the5krunner