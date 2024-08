Nová generace legendární řady Fenix je konečně tady

Fenix 8 mají AMOLED displej i zabudovaný reproduktor s mikrofonem

Na cenovku hodinek se ale možná raději neptejte

Garmin Fenix 8 jsou tady. Americká společnost Garmin dnes na trh oficiálně vypustila novou generaci. Podle značky se jedná o největší update v celé historii řady Fenix a důvody jsou jasné. Hlavním z nich je do očí bijící AMOLED displej, který jsme na Fenixech dosud ještě neviděli. Verze s osvědčeným transreflektivním MIP displejem ale taky nechybí.

Zatímco nový AMOLED displej nabídne rozlišení 454 × 454 px, s MIP displejem se budete muset spokojit s pouze 260 × 260 pixely. MIP displej se solárním nabíjením však nově disponuje o 50 % větším nabíjecím výkonem. Velkým lákadlem je bezpochyby podpora telefonování díky zabudovanému mikrofonu a reproduktoru. Bohužel však hodinky stále nepodporují eSIM. Za to však disponují hlasovým ovládáním, kterým si například dokážete za běhu přeskočit skladbu nebo ukončit aktivitu.

Fenixy mají nově i speciální vodotěsná tlačítka. Ta byla dříve dostupná pouze u modelů pro potápěče. Novinkou je pak i Garmin Share, který umožní sdílet různé údaje od tras po připravené tréninky mezi vašimi zařízeními. Došlo také na rozšíření satelitních systémů, a tak nové Garmin Fenix 8 nabídnou i podporu Beidou a QZSS. Velkým bodem je pak měření EKG. Zatím to ale nevypadá na to, že by tato funkce byla dostupná i u nás.

Garmin nově nabízí také verzi hodinek Fenix E. Ta je levnější a osekanější verzí hodinek Fenix 8. Fenix E mají AMOLED displej a dostupné jsou ve 47mm verzi. Chybí jim ale již standardní svítilna, mají starší snímač a neumí EKG.

Pro lepší přehled a možnost podívat se na ceny jednotlivých verzí je níže tabulka. Ceny závisí na typu materiálu pouzdra, krycího skla hodinek a řemínku.

Fenix 8 s diplejem AMOLED

43 mm: 24 490 Kč až 29 990 Kč

47 mm: 24 990 Kč až 32 490 Kč

51 mm: 27 490 Kč až 32 490 Kč

Fenix 8 Solar s displejem MIP

47 mm: 27 490 Kč

51 mm: 29 990 Kč

Fenix E s displejem AMOLED

47 mm: 19 990 Kč

Zdroj: Garmin, DC Rainmaker