Garmin CIRQA se prodává jako housky na krámě. Je kompletně vyprodaný, počkáte si na něj až dva měsíce

  • Garmin CIRQA je první náramek značky bez displeje – a pár dní po uvedení je skoro vyprodaný
  • Český e-shop výrobce hlásí u sedmi z osmi variant dodání za 5 až 8 týdnů
  • Skladem s odesláním do 1–3 pracovních dní zůstala jediná kombinace, Mauve ve velikosti L–XL

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.8.2026 14:00
Ikona komentáře 0
garmin cirqa na ruce z videa
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Garmin svůj první náramek bez displeje uvedl teprve před pár dny, jenže o něj byl takový zájem, že se prakticky vyprázdnily skladové zásoby. Na českém e-shopu výrobce dnes u drtivé většiny barev a velikostí svítí dodání za 5 až 8 týdnů – tedy klidně až dva měsíce čekání.

Na většinu variant si počkáte až 2 měsíce

Na oficiálním e-shopu Garminu se CIRQA prodává za 4 990 Kč a nabízí se ve čtyřech barvách a dvou velikostech. U sedmi z těchto osmi kombinací ale teď stránka hlásí strohé „Lze zaslat za 5 až 8 týdnů“. Jinými slovy, pokud si náramek objednáte dnes, může vám dorazit klidně až koncem září.

Jediná výjimka svítí u barvy Mauve ve velikosti L–XL, kterou výrobce slibuje odeslat do 1 až 3 pracovních dní. Buď se jí vyrobilo víc, nebo po ní byla nejmenší poptávka.

Co náramek bez displeje nabízí za výbavu?

Připomeňme, proč je o zařízení takový zájem. CIRQA je vůbec první náramek Garminu bez displeje – veškerá data průběžně sbírá na zápěstí a posílá je do aplikace Garmin Connect v telefonu, místo aby cokoliv ukazovala na malém displeji.

Uvnitř tepe optický snímač tepu Elevate 4. generace s měřením teploty kůže, k tomu pulzní oximetr pro noční sledování okysličení krve. Chybí naopak GPS – polohu si náramek půjčuje z připojeného telefonu. Na jedno nabití má vydržet až 10 dní (zapnuté měření kyslíku ji ovšem zkrátí) a díky vodotěsnosti 5 ATM zvládne i plavání.

Z nasbíraných dat pak Garmin skládá své osvědčené metriky: Body Battery, podrobnou analýzu spánku, Health Status, Training Readiness i odhad kondice VO2 Max. Základní funkce běží bez předplatného, řadu nadstaveb – třeba vedené dýchání nebo tréninkové plány – ale výrobce schovává za placené Garmin Connect+.

Vyprodáno je i v zahraničí

Nedostatek se netýká jen Česka. Server notebookcheck upozornil, že se dodací lhůty protáhly po celém světě – ve Spojených státech čekají zákazníci na většinu barev 5 až 8 týdnů, v Evropě zhruba 3 až 5 týdnů a s delším čekáním se potýkají i Austrálie nebo Kanada. Zajímavé je, že onu skladovou variantu Mauve L–XL nabízí Garmin i na dalších trzích – vypadá to tedy na globální nadvýrobu jediné konkrétní kombinace.

Sám Garmin podle serveru situaci komentoval tak, že zájem o CIRQU výrazně předčil jeho interní odhady. Náramek přitom míří na stejné publikum jako Whoop nebo Fitbit Air, tedy na lidi, kteří chtějí sledovat zdraví a kondici, ale nechtějí mít na ruce další displej.

Sháníte náramek bez displeje, nebo vám čekání na Garmin CIRQA za to nestojí?

Zdroje: Garmin, Notebookcheck

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Garmin Instinct 3

Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo

Adam Kurfürst
8.1.2025
Garmin vánoční ciferníky

Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity

Jana Skálová
24.12.2024
Garmin Instinct 2X Solar sleva

Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce

Adam Kurfürst
14.8.2024
LIDL Hodinky SILVERCREST

Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu

Jakub Kárník
6.2.2023
garmin instinct 2

V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí

Jakub Kárník
9.7.2024
Honor Choice Haylou Watch Vitality Edition

Honor ukázal levné hodinky s velkým AMOLED displejem, korunkou a 12denní výdrží

Adam Kurfürst
14.7.2024