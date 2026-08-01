Garmin CIRQA se prodává jako housky na krámě. Je kompletně vyprodaný, počkáte si na něj až dva měsíce Hlavní stránka Zprávičky Garmin CIRQA je první náramek značky bez displeje – a pár dní po uvedení je skoro vyprodaný Český e-shop výrobce hlásí u sedmi z osmi variant dodání za 5 až 8 týdnů Skladem s odesláním do 1–3 pracovních dní zůstala jediná kombinace, Mauve ve velikosti L–XL Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.8.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Garmin svůj první náramek bez displeje uvedl teprve před pár dny, jenže o něj byl takový zájem, že se prakticky vyprázdnily skladové zásoby. Na českém e-shopu výrobce dnes u drtivé většiny barev a velikostí svítí dodání za 5 až 8 týdnů – tedy klidně až dva měsíce čekání. Na většinu variant si počkáte až 2 měsíce Na oficiálním e-shopu Garminu se CIRQA prodává za 4 990 Kč a nabízí se ve čtyřech barvách a dvou velikostech. U sedmi z těchto osmi kombinací ale teď stránka hlásí strohé „Lze zaslat za 5 až 8 týdnů“. Jinými slovy, pokud si náramek objednáte dnes, může vám dorazit klidně až koncem září. Jediná výjimka svítí u barvy Mauve ve velikosti L–XL, kterou výrobce slibuje odeslat do 1 až 3 pracovních dní. Buď se jí vyrobilo víc, nebo po ní byla nejmenší poptávka. Co náramek bez displeje nabízí za výbavu? Připomeňme, proč je o zařízení takový zájem. CIRQA je vůbec první náramek Garminu bez displeje – veškerá data průběžně sbírá na zápěstí a posílá je do aplikace Garmin Connect v telefonu, místo aby cokoliv ukazovala na malém displeji. Uvnitř tepe optický snímač tepu Elevate 4. generace s měřením teploty kůže, k tomu pulzní oximetr pro noční sledování okysličení krve. Chybí naopak GPS – polohu si náramek půjčuje z připojeného telefonu. Na jedno nabití má vydržet až 10 dní (zapnuté měření kyslíku ji ovšem zkrátí) a díky vodotěsnosti 5 ATM zvládne i plavání. Z nasbíraných dat pak Garmin skládá své osvědčené metriky: Body Battery, podrobnou analýzu spánku, Health Status, Training Readiness i odhad kondice VO2 Max. Základní funkce běží bez předplatného, řadu nadstaveb – třeba vedené dýchání nebo tréninkové plány – ale výrobce schovává za placené Garmin Connect+. Vyprodáno je i v zahraničí Nedostatek se netýká jen Česka. Server notebookcheck upozornil, že se dodací lhůty protáhly po celém světě – ve Spojených státech čekají zákazníci na většinu barev 5 až 8 týdnů, v Evropě zhruba 3 až 5 týdnů a s delším čekáním se potýkají i Austrálie nebo Kanada. Zajímavé je, že onu skladovou variantu Mauve L–XL nabízí Garmin i na dalších trzích – vypadá to tedy na globální nadvýrobu jediné konkrétní kombinace. Sám Garmin podle serveru situaci komentoval tak, že zájem o CIRQU výrazně předčil jeho interní odhady. Náramek přitom míří na stejné publikum jako Whoop nebo Fitbit Air, tedy na lidi, kteří chtějí sledovat zdraví a kondici, ale nechtějí mít na ruce další displej. Sháníte náramek bez displeje, nebo vám čekání na Garmin CIRQA za to nestojí? Zdroje: Garmin, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek Fitbit fitness náramek Garmin náramek wearables Mohlo by vás zajímat Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu Jakub Kárník 6.2.2023 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024 Honor ukázal levné hodinky s velkým AMOLED displejem, korunkou a 12denní výdrží Adam Kurfürst 14.7.2024