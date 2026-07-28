Google Fitbit Air recenze: Náramek bez displeje je přesně to zařízení, které jsem potřeboval Hlavní stránka Recenze Fitbit Air je náramek bez displeje od Googlu, konkuruje známějšímu Whoopu V Česku ho oficiálně nekoupíte, v Německu vyjde na 99 eur (asi 2 400 Kč) Doplňuje jej AI trenér, který je užitečný, ale bohužel občas chybuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google po delší době vydal produkt, který mě zaujal nejen jako redaktora, ale i jako běžného uživatele. Fitbit Air ukojil mou touhu po zařízení měřícím mé zdraví a sportovní aktivitu, aniž by bylo příliš výrazné či drahé. Lehký a nenápadný náramek bez displeje stojí přibližně 2 400 Kč, ale na českém trhu bohužel není oficiálně dostupný. Do redakce jsme si nicméně objednali několik kusů z německého Google Store a já už jeden z nich nosím více než měsíc. Již po prvních dnech testování jsem s vámi sdílel své první dojmy a teď jsem připraven jich obsáhnout ještě více v plnohodnotné recenzi. Nenápadný design a skvělé zpracování Výdrž baterie, nabíjení a vibrace Sledování zdraví a sportu Nová aplikace Google Health a předplatné AI trenér a mé rozporuplné dojmy z něj Cena a dostupnost Verdikt Nenápadný design a skvělé zpracování Fitbit Air mě zaujal už při svém představení. Samotný Google jej prezentoval jako nenápadný náramek, o kterém byste na první dobrou možná ani neřekli, že je vybaven baterií, osazen senzory a dá se propojit s telefonem. Moje nadšení následně zveličily zahraniční články vydané přímo při uvedení, v nichž redaktoři známých technologických webů hovořili o příjemném zpracování a pohodlném nošení. Já s nimi souhlasím i po měsíci, co mám náramek na ruce prakticky nepřetržitě s výjimkou nabíjení a sprchování se (i když je voděodolný do 50 metrů). Samotné černé zařízení i s látkovým řemínkem, který vám výrobce přibalí, váží pouze 12 g, takže jej na ruce v podstatě necítíte a na jeho přítomnost si zvyknete neuvěřitelně rychle. Na pásku mi vyhovuje i zapínání na suchý zip, díky němuž si mohu nastavit ideální velikost pro obvod svého zápěstí, což se mi u chytrých hodinek s proděravěným páskem mnohdy nedaří. Velmi jednoduše to jde navíc zvládnout i jednou rukou. Fitbit Air jsem si pořídil především proto, abych mohl současně nosit analogové hodinky a náramek na měření sportu a zdraví. Tím, že nemá displej, působí elegantně a hodí se i k formálnějším oděvům (minimálně v mnou zvolené šedé variantě Obsidian, u jiných, značně kříklavějších barevných verzí by už se o tom dalo polemizovat). Výdrž baterie, nabíjení a vibrace Jednou z hlavních výhod náramku bez displeje je dlouhá výdrž při nízké kapacitě baterie. Menší akumulátor umožňuje, aby bylo zařízení lehčí, ale zároveň nestahuje ke dnu výdrž, jelikož nemusí napájet obrazovku. Google u Fitbitu Air udává výdrž až týden na jedno nabití a v praxi mně opravdu kolem těch 6 až 7 dní vydržel. Od marketingových údajů se reálná výdrž příliš neodlišuje hlavně proto, že de facto neexistuje nic jako náročné a nenáročné používání. Tím, že Fitbit Air nemá displej, do něhož by uživatelé mohli různě často klikat, a nedisponuje ani vlastním GPS modulem, který by každý mohl mít aktivní jinak často, se výsledky příliš nerozcházejí (což typicky nebývá případ chytrých hodinek, kde hraje roli daleko více faktorů). Náramku dodává šťávu proprietární nabíječka, kterou naleznete v balení. Disponuje dvěma piny a do nabíječky jej připojíte USB-C koncem. Když Fitbit Air potřebuje nabít, zavibruje. Haptickou odezvu může ostatně využívat i jako budík, na příchozí hovor vás však neupozorní. Sledování zdraví a sportu Svou hlavní úlohu zvládá Fitbit Air parádně. Sledování zdravotních metrik mu jde skvěle – dovede nepřetržitě monitorovat srdeční tep a různé další statistiky související s ním (např. HRV, ST v klidu, ST ve spánku), dechovou frekvenci, odchylku teploty pokožky či SpO2. Přesnost sice nedosahuje takové úrovně, jako byste shledali například u specializovaných hrudních monitorů, ale pro běžného uživatele rozhodně nejde o problém. Velmi přínosné mi připadá zejména monitorování spánku. Fitbit Air zobrazuje čas ulehnutí i probuzení a šikovně rozeznává jednotlivé fáze včetně bdění či neklidného spánku. Kvalitu spánku jednoduše hodnotí pomocí skóre na škále od 0 do 100 bodů a nabízí povedená porovnání dat z poslední noci s průměrem uživatelů, kteří jsou vám podobní, anebo vaším 30denním průměrem. Jak spíte, si můžete podrobně prohlédnout v horizontu týdne, měsíce, tří měsíců či jednoho roku. Na pravou míru je nicméně nutné uvést, že detailní statistiky spánku vyžadují předplatné Google Health Premium. Součástí základního balíčku je podle Googlu jen zobrazování Skóre spánku, spánkový plán, délka spánku a fáze spánku. Prémiovému tarifu se budeme podrobněji věnovat v kapitole o AI trenérovi. Všechna data naměřená náramkem Fitbit Air se odesílají do přepracované aplikace Google Health, která nahradila někdejší appku Fitbitu a sjednocuje ji s aplikací Google Fit, která zanikne. I nové aplikaci se budeme podrobněji věnovat v příští části recenze. Fitbit Air je výborný i co se týče sledování sportu. Nevýhodou je pochopitelně absence vlastního GPS modulu, v důsledku čehož je nutné mít pro záznam polohy u sebe chytrý telefon. Pro běžce, kteří chtějí jít skutečně „nalehko“, to může být problém. Když si ale zajedete na cyklovýlet, telefon u sebe stejně většinou máte, takže to jde velice snadno překousnout. Některé typy aktivit dovede Fitbit Air rozeznat sám (například právě běh, chůzi či jízdu na kole), občas jen detekuje pohyb a vy sami musíte specifikovat, jakou konkrétní činnost jste vykonávali. Aktivitu lze také manuálně spustit v mobilní aplikaci ještě před jejím začátkem. Při sportu náramek standardně sleduje délku trvání, vzdálenost, srdeční tep a jeho průměrnou hodnotu a čas strávený v jednotlivých zónách, spálenou energii v kcal nebo třeba průměrné tempo. Nová aplikace Google Health a předplatné Fitbit Air na trh dorazil ve jménu změny. Google, který před lety odkoupil značku Fitbit, nyní patrně přesouvá svou nabídku služeb pod vlastní identitu a pod jménem Fitbit už nejspíš bude jen vydávat hardware. Nasvědčuje tomu vznik nové aplikace Google Health, která nahrazuje původní appku Fitbitu. Místo někdejšího Fitbit Premium také přichází tarif Google Health Premium. Aplikace Google Health je od základu přepracovaná. Pyšní se moderním zpracováním v designovém jazyku Googlu, který bude velice blízký každému, kdo používá třeba zařízení z rodiny Pixel. Prostředí appky je členěno do čtyř hlavních sekcí: Dnes – základní přehled statistik naměřených v daný den a feed personalizovaných doporučení od AI trenéra Kondice – Doporučené tréninky, přehled denních statistik souvisejících s pohybem a sportem a knihovna cvičení Spánek – Detailní doporučení a statistiky týkající se spánku Zdraví – přehled zdravotních metrik a možnost vložit informace o svém zdravotním stavu (alergie, zdravotní problémy, léky, očkování, těhotenství atp.) Většinu času budete pravděpodobně trávit na výchozí stránce Dnes. V její horní části naleznete dlaždice se statistikami, jejichž pořadí si můžete libovolně uspořádat. Mně vyhovuje defaultní rozložení, kdy rychle vidím plnění svého týdenního cíle, délku spánku a jeho hodnocení, počet kroků a skóre Připravenosti. Zvlášť zajímavý je právě poslední zmíněný ukazatel, tedy Připravenost. Jeho kalibrace trvá přibližně týden a posléze se vám snaží naznačit, jak moc je vaše tělo připraveno na trénink. Bere v potaz vícero naměřených metrik, jako je kvalita spánku, celková fyzická aktivita nebo variabilita srdečního tepu (HRV). V podstatě jde o alternativu k oblíbené funkci Body Battery od Garminu nebo jí podobným. Připravenost odrážela můj stav velmi dobře, když jsem byl například na festivalu, kde jsem málo spal a měl zvýšenou aktivitu v pozdních nočních (popřípadě brzkých ranních) hodinách. V běžné dny, kdy jsem se i cítil připraven, jsem se ale až do poslední aktualizace firmwaru nedostal nad skóre 68 (maximum je přitom 100). Po updatu mám ale pocit, že Připravenost funguje lépe a dovede můj reálný stav odrážet i v běžných dnech. Celkově však Google Health nabízí bohaté možnosti pro rozličné typy uživatelů. Udělá vám radost, pokud vám stačí data z náramku. Potěší vás ale i v případě, že chcete sledovat i svou hmotnost, kolik toho za den sníte a vypijete anebo pokud rádi provádíte dechová cvičení – i jejich nabídku totiž v appce najdete. AI trenér a mé rozporuplné dojmy z něj Jedním z nejvíce vyzdvihovaných bodů při představení Fitbitu Air bylo propojení s chytrým trenérem, který je postavený na umělé inteligenci Gemini. Je integrovaný přímo v aplikaci a dovede si pospojovat jednotlivé údaje naměřené náramkem a na základě nich složit doporučení vytvořená na míru. A ačkoliv se u nás náramek neprodává, plně funguje i v češtině. Háček je nicméně v tom, že trenér vyžaduje aktivní předplatné Google Health Premium. V Česku samo o sobě stojí 299 Kč měsíčně, avšak uživatelé, kteří mají již aktivní tarif Google AI Pro či Google AI Ultra, jej mají v rámci těchto balíčků zdarma. Google mimo jiné dává tarif zdarma na 3 měsíce k samotnému náramku, pokračovat v tomto trendu hodlá až do 27. května 2027. V prvé řadě musím zdůraznit, že si používání náramku dovedu představit i bez aktivního předplatného, tedy i bez přístupu k AI trenérovi. Pro zájemce, kteří si ale chtějí z měření odnést více než pouhá čísla, jimž je mnohdy náročné porozumět, jde nicméně o geniální pomůcku. Až na pár much. Google Health Coach, jak se trenér poháněný umělou inteligencí jmenuje, zodpovídá za ranní zprávy a večerní souhrny, jež najdete na stránce Dnes. Stejně tak se postará o zhodnocení sportovní aktivity či vašeho spánku. Vždy také máte k dispozici možnost se jej na něco zeptat sami, a to pomocí tlačítka, které se nepřetržitě nachází v pravém dolním rohu obrazovky. Konverzace s AI trenérem můžete vést zcela přirozeným jazykem. Při prvotním nastavování aplikace si s ním ujasníte své vlastní cíle, které posléze můžete jakkoliv měnit či upravovat tak, že mu to jednoduše sdělíte. Výhodou je, že nemusíte procházet nastavení aplikace a hledat to, co zrovna potřebujete. A pokud neradi píšete, lze využít hlasového zadávání. Stinnou stránkou je ale přesně to, čeho jsem se původně obával – občasné halucinace. Nedávno mi trenér například v jednom ze souhrnů napsal, že jsem za den urazil vzdálenost 21 km. Ačkoliv jsem byl poměrně aktivní, bylo mi jasné, že tolik jsem ujít/uběhnout nemohl. Když jsem se jej zeptal, jak k tomuto údaji došel, vypadlo z něj, že zaměnil 21 000 kroků za vzdálenost 21 km. A chyba byla na světě. Na podobné nedostatky pravděpodobně narazíte také. Sem tam vám kouč odpoví, že vám s danou problematikou nemůže pomoct, přestože když zahájíte konverzaci znova, tak to zvládne. Jindy bude mít problém s přepsáním délky trvání aktivity – když jsem po odchodu z fitka zapomněl zastavit trénink, nahlásil jsem to koučovi a ten mi sdělil, že se o to postará. Zkrácená doba aktivity se ale zobrazovala pouze v jejím náhledu v chatu, po rozkliknutí se stále ukazoval zastaralý údaj. A tak podobně. Trenér zkrátka chybuje. Je kvůli tomu zcela nepoužitelný? Rozhodně ne. Způsob, jakým Google Health Coach předkládá informace, považuji za geniální. Ranní zprávy i večerní souhrny jsou přínosné, a když se ho na něco zeptám, ve většině případů dostanu odpověď, která mi pomůže. Protože jde ale o umělou inteligenci, někdy se prostě splete, což dovede zkazit celkový dojem. Cena a dostupnost Fitbit Air se v Česku oficiálně neprodává. Redakce Světa Androida si jej objednala z německého Google Store, kde vyjde na 99 eur (zhruba 2 400 Kč v přepočtu). U některých menších prodejců jej koupíte i u nás, ale zkrátka nejde o oficiální distribuci. Zda se náramek někdy podívá i do tuzemského Google Store, nevíme. Předplatné Google Health Premium vyjde na 299 Kč. K náramku jej společnost dává na 3 měsíce zdarma. Tarif je také součástí balíčků Google AI Pro a Google AI Ultra. Verdikt Fitbit Air dokonale plní své poslání. Jde o nenápadný chytrý náramek bez displeje, který se příjemně nosí a dovede měřit základní i pokročilejší zdravotní metriky a sledovat sportovní aktivitu. Nedisponuje vlastním GPS modulem, což teoreticky prodlužuje výdrž, ale pro záznam polohy musíte mít u sebe smartphone. Náramek je doprovázen přepracovanou aplikací Google Health, která mě zaujala svým designem i bohatou paletou funkcí. Jediným rozporuplným prvkem z mého pohledu zůstává AI trenér, který je sice sám o sobě velmi přínosný, ale dělá chyby a občas dokáže pěkně zmást nebo vytočit. Fitbit Air bych se nebál doporučit všem, kteří hledají „neviditelné“ zařízení pro sledování svého zdraví a fyzické aktivity. Oproti nejpopulárnějším chytrým prstenům je výrazně levnější a na rozdíl od známějšího Whoopu má méně agresivní model předplatného (u Whoopu vám totiž bez aktivního tarifu nefunguje ani samotný náramek). Klady Lehký, nenápadný a velmi pohodlný na každodenní nošení Dostupná cena v porovnání s konkurencí (cca 2 400 Kč v přepočtu z eur) Slušná výdrž baterii na jedno nabití (6 až 7 dní) Lze nosit zároveň s elegantními analogovými hodinkami Skvělé měření spánku a zdravotních metrik Zdařilý design a přehledné prostředí nové aplikace Google Health Užitečná funkce Skóre připravenosti pro vyhodnocení stavu těla Integrovaný AI trenér mluvící česky pomáhá s interpretací dat Samotný náramek oceníte i bez placení měsíčního předplatného Zápory Není oficiálně dostupný na českém trhu Chybí integrovaný GPS modul, nutno nosit telefon s sebou Zobrazení pokročilých statistik spánku vyžaduje placené předplatné AI trenér občas dělá chyby a vymýšlí si neexistující data Haptické vibrace neupozorní uživatele na příchozí telefonní hovor Vyšší cena předplatného Google Health Premium (299 Kč měsíčně) Hodnocení redakce: 82 / 100 Co na náramku Fitbit Air zaujalo vás? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Fitbit Google Sportovní náramek Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024