Aplikace Google Fit letos skončí! Co přijde místo ní? Hlavní stránka Zprávičky Google ukončí aplikaci Google Fit, kterou spustil v roce 2014, a její uživatele přesune do nové aplikace Google Health Migrační nástroj pro přenos historických dat společnost spustí ještě v průběhu roku 2026 Google Health byla představena společně s novým fitness náramkem Fitbit Air, který nemá displej a začíná na 99,99 dolaru Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Aplikace Google Fit nás provází už od roku 2014, kdy se technologický svět teprve seznamoval s první vlnou chytrých hodinek. Po několika redesignech a postupném ústupu na druhou kolej za odkoupeným Fitbitem se nyní dočkáváme oficiálního konce. Google oznámil, že stávající uživatele přesune do nové aplikace Google Health, jejíž ohlášení doprovodil i příchod nenápadného fitness náramku Fitbit Air. Konec, který nikoho nepřekvapil Google Health: jedna aplikace pro všechno Společně s aplikací přišel i Fitbit Air Konec, který nikoho nepřekvapil Že se Google Fit chýlí ke konci, bylo zřejmé už delší dobu. Společnost v roce 2022 začala naplno upřednostňovat ekosystém Fitbitu a v roce 2024 navíc zavřela API původní aplikace pro nové vývojáře. Ještě zřetelněji byl konec vidět během posledních týdnů, kdy unikly konkrétní detaily o zmíněném náramku a předplatném Google Health. Důležité je, že stávající uživatelé nepřijdou o svá data. Google slibuje plnohodnotný migrační nástroj, jehož prostřednictvím půjde přesunout historii kroků, srdečního tepu a dalších metrik do nové aplikace. Přesný termín spuštění zatím nepadl, společnost se zatím vyjádřila pouze v duchu „někdy v průběhu roku 2026“. Google Health: jedna aplikace pro všechno Aplikaci Google Health lze chápat jako přejmenovanou aplikaci Fitbit, do telefonů uživatelů se začne stahovat 19. května formou automatické aktualizace. Nepřináší ovšem pouze nové jméno a logo. Tvůrci po vzoru jablečné Health nabídnou rozhraní rozdělené do čtyř záložek (Today, Fitness, Sleep a Health), možnost synchronizace lékařských záznamů (zatím pouze v USA) nebo integraci s AI asistentem Google Health Coach, jenž stojí na modelu Gemini. Společně s aplikací přišel i Fitbit Air Druhou velkou novinkou je fitness náramek Fitbit Air. Jde o nejmenší a zároveň nejlehčí zařízení v historii značky, jeho modul bez displeje váží pouhých 5,2 gramu a měří 34,9 × 17 × 8,3 mm. Cílí tak na uživatele, kteří chtějí mít přehled o svém zdraví, aniž by na zápěstí museli nosit obří hodinky. Google ukázal nenápadný náramek pro sledování zdraví. Fitbit Air nemá displej a pomáhá mu Gemini Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Náramek umí nepřetržité sledování srdečního tepu, detekci fibrilace síní, měření okysličení krve i analýzu fází spánku. Doplňuje to týdenní výdrž a voděodolnost na úrovni 5 ATM. V USA Fitbit Air startuje na 99,99 dolaru (asi 2 100 Kč v přepočtu), pro odemčení AI kouče je nicméně potřeba placené předplatné Google Health Premium za 9,99 dolaru měsíčně (210 Kč v přepočtu). Na český trh novinku zatím Google oficiálně nepotvrdil. Mrzí vás konec Google Fit, nebo se na novou aplikaci Health těšíte? Zdroje: 9to5Google, Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Aplikace Google google fit Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024