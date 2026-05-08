TOPlist

Aplikace Google Fit letos skončí! Co přijde místo ní?

  • Google ukončí aplikaci Google Fit, kterou spustil v roce 2014, a její uživatele přesune do nové aplikace Google Health
  • Migrační nástroj pro přenos historických dat společnost spustí ještě v průběhu roku 2026
  • Google Health byla představena společně s novým fitness náramkem Fitbit Air, který nemá displej a začíná na 99,99 dolaru

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.5.2026 16:00
Ikona komentáře 0
google fit hrob ai ilustrace

Aplikace Google Fit nás provází už od roku 2014, kdy se technologický svět teprve seznamoval s první vlnou chytrých hodinek. Po několika redesignech a postupném ústupu na druhou kolej za odkoupeným Fitbitem se nyní dočkáváme oficiálního konce. Google oznámil, že stávající uživatele přesune do nové aplikace Google Health, jejíž ohlášení doprovodil i příchod nenápadného fitness náramku Fitbit Air.

Konec, který nikoho nepřekvapil

Že se Google Fit chýlí ke konci, bylo zřejmé už delší dobu. Společnost v roce 2022 začala naplno upřednostňovat ekosystém Fitbitu a v roce 2024 navíc zavřela API původní aplikace pro nové vývojáře. Ještě zřetelněji byl konec vidět během posledních týdnů, kdy unikly konkrétní detaily o zmíněném náramku a předplatném Google Health.

google health aplikace

Důležité je, že stávající uživatelé nepřijdou o svá data. Google slibuje plnohodnotný migrační nástroj, jehož prostřednictvím půjde přesunout historii kroků, srdečního tepu a dalších metrik do nové aplikace. Přesný termín spuštění zatím nepadl, společnost se zatím vyjádřila pouze v duchu „někdy v průběhu roku 2026“.

Google Health: jedna aplikace pro všechno

Aplikaci Google Health lze chápat jako přejmenovanou aplikaci Fitbit, do telefonů uživatelů se začne stahovat 19. května formou automatické aktualizace. Nepřináší ovšem pouze nové jméno a logo. Tvůrci po vzoru jablečné Health nabídnou rozhraní rozdělené do čtyř záložek (Today, Fitness, Sleep a Health), možnost synchronizace lékařských záznamů (zatím pouze v USA) nebo integraci s AI asistentem Google Health Coach, jenž stojí na modelu Gemini.

Společně s aplikací přišel i Fitbit Air

Druhou velkou novinkou je fitness náramek Fitbit Air. Jde o nejmenší a zároveň nejlehčí zařízení v historii značky, jeho modul bez displeje váží pouhých 5,2 gramu a měří 34,9 × 17 × 8,3 mm. Cílí tak na uživatele, kteří chtějí mít přehled o svém zdraví, aniž by na zápěstí museli nosit obří hodinky.

google fitbit air barevne varianty
Google ukázal nenápadný náramek pro sledování zdraví. Fitbit Air nemá displej a pomáhá mu Gemini Adam Kurfürst Zprávičky

Náramek umí nepřetržité sledování srdečního tepu, detekci fibrilace síní, měření okysličení krve i analýzu fází spánku. Doplňuje to týdenní výdrž a voděodolnost na úrovni 5 ATM. V USA Fitbit Air startuje na 99,99 dolaru (asi 2 100 Kč v přepočtu), pro odemčení AI kouče je nicméně potřeba placené předplatné Google Health Premium za 9,99 dolaru měsíčně (210 Kč v přepočtu). Na český trh novinku zatím Google oficiálně nepotvrdil.

Mrzí vás konec Google Fit, nebo se na novou aplikaci Health těšíte?

Zdroje: 9to5Google, Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.2025

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024