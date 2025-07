Věděli jste? Na Androidu si můžete zdarma zahrát velké RPG ze světa Her o trůny

Pokud jste fanoušky seriálu Hra o trůny a vlastníte Android zařízení, možná vám uniklo, že si už dva měsíce můžete zahrát plnohodnotnou RPG hru ze světa Západozemí přímo na svém telefonu. Vývojáři ze společnosti Netmarble vydali titul Game of Thrones: Kingsroad, který nabízí překvapivě komplexní RPG zážitek na mobilních platformách a PC. Hra je dostupná zdarma a na první pohled působí dojmem, který by snesl srovnání s některými konzolovými tituly.

Ve šlépějích bastarda

Příběh hry se odehrává během čtvrté série populárního HBO seriálu a staví vás do role severského bastarda z Tyre. Váš otec je nemocný, vaše dědictví visí na přísných pravidlech nástupnictví v říši a jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost vašeho lidu, je získat přízeň pánů a dam Západozemí. V průběhu hry se setkáte s ikonickými postavami ze seriálu, jako jsou Jon Snow, Samwell Tarly nebo Cersei Lannister.

Na začátku si vyberete jednu ze tří bojových tříd: drsného žoldáka (Sellsword), obratného rytíře (Knight) nebo mrštného vraha (Assassin). Každá třída nabízí unikátní bojový styl a dovednosti, přičemž mezi nimi můžete libovolně přepínat a sdílet vybavení. Následuje poměrně propracovaný editor postavy s možností úpravy obličeje, vlasů a dalších rysů, který poskytuje dostatečnou flexibilitu pro vytvoření originálního hrdiny.

Otevřený svět Západozemí přímo ve vaší kapse

Po krátkém tutoriálu, který vás provede za Zeď a zpět, se hra otevírá do rozsáhlého světa s impozantní mapou Západozemí. Prozkoumávat můžete zasněžené pláně severu, kamenné stavby i jižní oblasti. Vývojáři se snažili věrně zachytit atmosféru světa George R. R. Martina, což se jim do značné míry povedlo – prostředí působí autenticky a odpovídá tomu, co známe ze seriálu.

Hratelnost kombinuje akční souboje s prvky RPG a průzkumem otevřeného světa. K dispozici máte lehké, těžké a speciální útoky, stejně jako možnosti uhýbání a krytí. Bojový systém je sice jednoduchý, ale dostatečně uspokojivý, zejména díky efektním animacím a pocitu z úderů. V průběhu hry můžete svou postavu vylepšovat prostřednictvím dovednostních stromů a získávat lepší vybavení.

Technické problémy kazí dojem

Navzdory ambicióznímu konceptu a působivé vizuální stránce (minimálně pokud se budeme bavit o Android titulech) trpí Game of Thrones: Kingsroad řadou technických problémů. Hra je extrémně náročná na hardware a i na výkonných zařízeních se často potýká s lagy, sekáním a grafickými glitchy. Mnozí uživatelé si stěžují na přehřívání telefonů a vysokou spotřebu baterie, což značně omezuje možnost dlouhodobého hraní.

„Musím používat mini ventilátor k ochlazení telefonu během hraní,“ píše jedna uživatelka v recenzi. Jiný hráč zmiňuje: „Grafika vypadá na Androidu skvěle, ale optimalizace je tragická. I na herním telefonu s procesorem na 3,3 GHz a 16 GB RAM hra laguje při rychlých pohybech kamery.„

Kromě výkonnostních problémů trpí hra také špatným UI a nepřesným ovládáním. Zejména podpora pro gamepad má vážné nedostatky – například tlačítko pro úhyb je zároveň tlačítkem pro otevření menu, což vede k frustrujícím situacím během soubojů.

Mikrotransakce a Momentum systém

Jako většina free-to-play titulů, i Game of Thrones: Kingsroad obsahuje mikrotransakce. Co však hráče nejvíce frustruje, je tzv. Momentum systém, který efektivně brání postupu v hlavním příběhu, dokud vaše postava nedosáhne určité úrovně vybavení.

Momentum skóre je číslo, které shrnuje kvalitu vašeho vybavení, doplňků a dovedností. Pokud nedosáhnete požadovaného skóre, nemůžete pokračovat v příběhu a musíte buď investovat čas do grindování vedlejších úkolů, nebo utrácet reálné peníze za rychlejší postup. Tento mechanismus je u řady hráčů terčem kritiky.

„Za AAA RPG zážitkem se skrývá F2P sludge,“ komentuje jeden z uživatelů na Redditu. „Je tam spousta scummy aspektů, ale zážitek ze single-player RPG je top notch.“ To vystihuje rozporuplný pocit, který hra v mnoha hráčích vyvolává – na jedné straně kvalitní herní zážitek, na straně druhé agresivní monetizace.

Jak hra vypadá v praxi?

V počátečních hodinách hry budete procházet sérií tutoriálů, které vás seznámí se základními mechanikami. Poté se před vámi otevře otevřený svět s hlavními a vedlejšími úkoly, který můžete volně prozkoumávat. Kromě bojových výzev můžete také spravovat své panství Renan’s Rest, kde můžete vylepšovat budovy a posílat dělníky na expedice za zdroji.

Většina hráčů se shoduje, že první kapitola hry je poměrně vstřícná a nenutí vás utrácet reálné peníze. Problémy začínají v pozdějších fázích, kdy se objevují první Momentum bloky a hra se stává více grindy. Jeden z hráčů odhaduje, že by musel hrát více než dvojnásobek času (přes 120 hodin), aby dosáhl Momentum skóre potřebného pro nový obsah, aniž by utratil peníze.

Navzdory těmto problémům mnoho hráčů oceňuje kvalitní příběh, atmosféru a celkový pocit ze hry. „Konečně máme na mobilech hru ve stylu konzolového RPG,“ píše jeden spokojený hráč. Další dodává: „Netmarble ukázal, že na mobilním zařízení je možné vytvořit plnohodnotný RPG zážitek.„

Stojí hra za vyzkoušení?

Game of Thrones: Kingsroad je ambiciózní projekt, který se snaží přinést kvalitní RPG zážitek na mobilní platformy. Hra nabízí působivou grafiku, propracovaný svět a solidní bojový systém, což je na mobilní titul obdivuhodné. Na druhou stranu trpí typickými neduhy free-to-play her – agresivními mikrotransakcemi, grindováním a technickými problémy.

Pokud jste fanoušky seriálu a hledáte způsob, jak se vrátit do světa Západozemí, určitě stojí za to hru vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že je zdarma ke stažení, nemáte co ztratit kromě dat a místa na telefonu (hra zabírá přes 11 GB). Jen buďte připraveni na to, že pokud budete chtít vidět celý příběh bez nekonečného grindování, pravděpodobně budete muset sáhnout do peněženky.

Pro nejlepší zážitek doporučujeme hrát na výkonném zařízení s dostatkem volné paměti a ideálně s připojeným externím gamepadem, i když podpora pro něj není dokonalá. Hra je také dostupná na PC prostřednictvím Steamu a Epic Games Store, kde můžete očekávat lepší výkon a pohodlnější ovládání.

Hrajete Game of Thrones: Kingsroad? Jaké jsou vaše zkušenosti?