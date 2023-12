Vyzkoušejte! Galerie Google je malá a šikovná aplikace

Všichni známe aplikaci Fotky, která je důležitou součástí Androidu

Pro některé uživatele ale může být zbytečně komplikovaná a složitá

Galerie Google nabízí minimum funkcí, ale je maximálně jednoduchá

Jestli jsem v minulosti měl skutečně rád nějakou aplikaci na správu fotografií, pak to byla aplikace Album od Sony, která se dlouhé roky nacházela v telefonech Sony XPERIA. Přehledné rozhraní, spousta funkcí, pravidelné aktualizace.

Před dvěma lety se ale společnost Sony rozhodla vývoj této aplikace ukončit (podobně dopadla řada dalších XPERIA aplikací) a začala do telefonů přidávat klasickou aplikaci Fotky od Google. Ale ta nemusí sedět každému. Naštěstí existuje Android Go…

Jednou z aplikací původně určených pro Android Go je Galerie (neplést s aplikací Fotky), která je normálně dostupná v Obchodu Play a stáhnout si ji můžete do většiny současných telefonů. Těšit se můžete na maximálně jednoduché rozhraní, fotografie můžete třídit do složek, které sami můžete vytvářet.

Sama aplikace obrázky třídí na Selfie, Přírodu, Jídlo a Snímky obrazovky. Snímky můžete mezi složkami přesouvat, vytvořit z nich můžete koláž. A samozřejmě je můžete sdílet se svým okolím. Zapomeňte ale na jakékoliv úpravy, nic takového tato minimalistická aplikace nenabízí.

Pokud hledáte maximálně jednoduchou aplikaci na obsluhu (například pro dítě nebo seniora), pak vám aplikaci Galerie od Google můžu jedině doporučit. Ovládání je maximálně jednoduché, velikost aplikace je minimální, totéž platí pro nároky na hardware.

Aplikace bude velmi rychle fungovat prakticky na libovolném telefonu současnosti. Fotografie se automaticky třídí podle data a to dle jednotlivých měsíců. Proti klasické aplikaci Fotky má Galerie přibližně 10x menší velikost.

Líbí se vám Galerie Google?

