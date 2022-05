Galaxy Z Fold4 se snad zbaví jednoho designového nešvaru

Vývoj mobilních telefonů s ohebnými displeji jde neustále kupředu a nejodvážnějším tahounem je v tomto oboro zatím korejský Samsung. Minimálně tedy z pohledu počtu dostupných modelů a frekvence jejich umisťování na trh, i když po stránce kvality by se určitě našel prostor pro zlepšení. Příkladem je třeba viditelný a trochu znepokojivý “žlábek”, který telefony Galaxy mají v místě ohybu displeje. Jak se zdá, minimálně Galaxy Z Fold4 by na tom měl být v tomto ohledu lépe.

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother.

— Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022