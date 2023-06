První reálná fotka zachytila Galaxy Z Flip5 a jeho obří vnější displej

K produktům z rodiny Galaxy, které má korejský Samsung v plánu představit již za několik týdnů na letní akci Unpacked, už v tuhle chvíli nemá moc co uniknout. Snad kromě finálních evropských cen bylo odhaleno vše podstatné a tato prezentace bude nejspíš víc než kdy dřív pouhým potvrzováním již řečeného či uniklého. Do té doby se můžeme bavit odhalováním dalších menších detailů. Nyní je to například vůbec první reálná fotka telefonu Galaxy Z Flip5.

Breaking) Flip 5 device leaks pic.twitter.com/9At8qe3j75 — Revegnus (@Tech_Reve) June 25, 2023

Snímek je zajímavý hlavně pro zvědavce, kteří se nespokojí s profesionálními rendery a rádi by viděli reálný produkt. Fotka, kterou na Twitteru zveřejnil @Tech_Reve, zachycuje očekávaný flexibilní “véčkový” telefon vložený do celkem robustním krytu, nicméně to podstatné na této straně telefonu je jasně vidět.

Kromě dvou fotoaparátů je to hlavně zvětšený vnější displej, který bude tahákem letošního modelu. Připomeňme, že by měl oproti loňskému Flipu narůst z úhlopříčky 1,9 palce na 3,4 palce. Nedávno se mluvilo například i o tom, že tato vnější obrazovka se dočká na míru šitých Google aplikací.

Za zmínku také stojí, že na fotce je vidět klíč od vozidla BMW a pravděpodobně i část lokalizačního přívěsku SmartTag. To pravděpodobně není náhoda a snímek dost možná pochází z nějaké oficiální předváděčky.

Co říkáte na ten kryt? Líbí?

