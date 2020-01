Galaxy Z Flip, tak zní název dalšího ohebného telefonu od Samsungu

Kromě toho, že Samsung příští měsíc představí Galaxy S20 má v rukávu také dosti očekávaný ohebný telefon, který by se měl svým tvarem i ohybem podobat Motorole Razr. Nyní již víme, že se telefon nebude jmenovat Galaxy Fold 2, ale dostane název Galaxy Z Flip. Tedy, alespoň to tvrdí Ice Universe, jeden z nejuznávanějších leakerů Samsung telefonů. Kromě toho tvrdí jiný leaker, Ishan Agarwal na svém Twitteru, že zařízení nedostane nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon 865, ale starší 855.

Důvodem, proč se tak Samsung rozhodl je pravděpodobně fakt, že na něm společnost pracuje delší dobu – tedy ještě předtím, než došlo na představení Snapdragonu 865. Mluví se také o tom, že tento čipset postrádá interní modem, což by vyžadovalo přepracování designu telefonu, ovšem to jsou pouhé spekulace. Jisté je, pouze to, že se jihokorejský gigant rozhodl pro starší čipset, ovšem nikoliv nevýkonný. Snapdragon 855 stále totiž patří ke špičkovým čipsetům.

A New Form Factor for Foldable Smartphones

Ohebné véčko nese označení SM-F700F a kromě použitého čipsetu známe taktéž rozlišení selfie kamerky, které by mělo být 10 megapixelů. Může se jednat o stejný senzor, jako například u Galaxy Note 10. Spolu s Galaxy S20 má mít tento telefon doposud nejrychlejší bezdrátové nabíjení, které jsme u Samsung telefonů viděli.

Jak se vám líbí název Galaxy Z Flip?

Zdroj: gsmarena.com