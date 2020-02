iPhone 11 Pro Max recenze: obstál Apple před Androidem?

Apple v září 2019 tradičně představil nové jablečné telefony. Sice jsme web se založením primárně na systém Android, ovšem zajímá nás, kam se posouvají i konkurenti. Proto jsme si vybrali do recenze nekompromisní iPhone 11 Pro Max, tedy tu nejvyšší a nejdražší verzi. Ten vzbudil při představení spoustu otázek, lidé si utahují z designu modulu fotoaparátu a z velkého výřezu. Je to však na místě? Nebo si Apple zaslouží potlesk? Obstojí před Android konkurencí a dokáže si obhájit svou vysokou cenovku? O tom všem bude dnešní recenze.

Obsah balení iPhone 11 Pro Max

Pokud něco Applu opravdu jde, je to bezesporu balení. Jak jsem zmiňoval v mé recenzi na Pixel 3a, balení dělá první dojem. A ten jablečný gigant udělat umí. Černá krabička, kde je vyobrazený zlatý telefon vypadá vkusně a prémiově. Doteď ji mám vystavenou na stole (hned vedle Pixelu). Po vybalení mě však čekal první příjemný šok. Jo, věděl jsem že si Apple přestal dělat z lidí legraci a konečně začal dodávat rychlejší 18W adaptér, namísto velice směšného 5W adaptéru, který je k jablečným telefonům dodáván již od iPhonu 5. Záměrně píšu, že je a ne byl, jelikož uživatelé standardního iPhonu 11 se musí dodnes s tímto pomalým nabíjením spokojit.

Skoro to vypadá, jako by měl Apple vyrobit pro starší iPhony více nabíječek než telefonů a dodnes se jich nemohl zbavit. Jinak si to opravdu nedokážu vysvětlit. Každopádně, zvyk je železná košile a nový adaptér mě u iPhone 11 Pro Max stejně překvapil, jelikož jsem na tuto informaci zapomněl. Dále zde nalezneme brožurky, dvě Apple samolepky a EarPods sluchátka. Jako základ asi dobré, pro lepší poslech je však třeba připlatit za kvalitnější. Takový Samsung dodává ke svým vlajkám mnohem lepší AKG sluchátka, ale to bychom chtěli asi příliš.



Poznámka Asi mi teď nemusíte úplně věřit, že tuto recenzi dokážu udělat objektivně. Jsem přeci dlouholetý jablíčkář. Zde bych rád podotkl, že jsem v minulosti neměl pouze telefony od Applu, ale vyzkoušel jsem mnoho jiných. Ještě předtím, než jsem začal psát na tento web, jsem vyzkoušel telefony jako Galaxy S7, Galaxy S10, Huawei P20 Pro a mimo jiné jsem delší dobu vlastnil první generaci Galaxy Note, kterou jsem upřednostnil před nákupem iPhonu 4S. Za dobu, co píšu na SvětAndroida jsem však začal testovat i jiné telefony. Do ruky se mi dostal Google Pixel 3a, Xiaomi Mi A3 a poslední Galaxy Note. Po přibližně půl roce, kdy jsem prodal svůj iPhone X jsem se rozhodl, že si koupím iPhone 11 Pro Max a zkusím dát Applu ještě jednu šanci. Jak to tedy celé dopadlo?

Zpracování a vzhled iPhone 11 Pro Max

Co se týče vzhledu a zpracování, nemůžu si na nic stěžovat. iPhone 11 Pro Max vypadá skvěle. Mnozí sice říkají, že trojitý fotoaparát na zadní straně vypadá jako vařič, ale já si na to zvykl. Matná skleněná záda za mě také vypadají lépe, než u iPhonu Xs, s čímž však přichází daň v podobě poměrně velké kluzkosti. Pokud však máte zdravý rozum, na takto drahý telefon si koupíte pouzdro. Pokud se podíváme na přední stranu, v podstatě není šance telefon rozpoznat od předchozího Xs Max, což je trochu škoda. Přesto, že mi dříve výřez nijak nevadil, dnes se nemůžu nabažit myšlenky, že to mohlo být o něco menší.

Nejedná se však o nic hrozného, je to pouze o zvyku. Co však o zvyku není a za co si Apple vysluhuje další poznámku je zachování Lightning konektoru. Ještě více jsem se rozezlil, když jsem si vzpomněl, že Apple o rok dříve představil iPady Pro s USB-C. To jako vážně? Proč? Chápu, že by byl přechod pro uživatele možná o něco složitější, ale u telefonu za 35 tisíc bych očekával, že nabídne nejnovější konektivitu. Za mě krok zpět.

Pokud v září Apple představí další telefon s Lightning konektorem, tak se už opravdu neznám. A pokud k němu zabalí 5W adaptér, založím sektu antijablíčkářů, budu obcházet domy a varovat uživatele před koupí takového produktu. Jsou to maličkosti, které si jableční uživatelé neuvědomí, dokud nevyzkouší jiný telefon. Výtku bych měl také k hmotnosti, ale to je taktéž spíše subjektivní pohled. Ta totiž oproti Xs Max opět lehce narostla a to konkrétně z 208 na 226 gramů. Téměř čtvrt kila v ruce prostě ucítíte, zejména pokud si s telefonem hrajete na gauči či v posteli a ovládáte jej jednou rukou.



Displej je na výborné úrovni

Apple to s displeji vždy uměl. Na papíře ho sice porazil kdejaký Android telefon střední třídy, ovšem realita byla vždy jiná a Apple dostával jedno ocenění za druhým. Přední stranu iPhone 11 Pro Max tedy pokrývá 6,5″ OLED Super Retina XDR displej s rozlišením 2688 x 1242 pixelů, což nám dává jemnost 458 ppi. Oproti rok starému bratříčkovi, který nabídl kontrastní poměr 1 000 000:1 se telefon chlubí kontrastem 2 000 000:1, což je však vidět pouze v případě, že dáte telefony vedle sebe. Poznat je však svítivost, která narostla o 175 nitů oproti Xs Max a má tak hodnotu 800 nitů. I na jasném sluníčku není problém s telefonem pracovat a vidět na něm vše, co potřebujete.

Velikost je pro uživatele jako jsem já ideální. Pokud patříte k uživatelům, co telefon používají na focení, lehkou úpravu fotek, vyřizování e-mailů a dalších pracovních záležitostí, znamená to, že ho máte v ruce poměrně často. Zde vám telefon prokáže velkou službu. Skvěle se na něm píše, pracuje i konzumuje obsah. Na druhou stranu pro něžné pohlaví či menší mužské ruce může být velikost problém. Já telefon obsloužím i jednou rukou, ovšem mnohem pohodlnější je používání obou prstů. Barevnost displeje mi zde sedí mnohem více, než například u Samsung telefonů, jejichž barvy jsou na mě až moc kontrastní, ale to je spíše subjektivní názor. Co však trochu zamrzí je 60 Hz odezva. Ano, systém je na oko naprosto plynulý a vše jede jako po másle. Na druhou stranu takový Pixel 4 a jeho 90 Hz odezva vypadá na pohled mnohem lépe. Tak třeba příště.



Hardware

Výkon, výkon a zase ten výkon. Aktuálně je dle mého názoru situace taková, že Apple dělá nejvýkonnější čipy na světě. Jasně, nové Snapdragony a Kiriny mají taktéž výkonu na rozdávání, ovšem Apple je trochu jinde. V iPhone 11 Pro Max tiká šestijádrový čipset Apple A13 Bionic, kterému sekunduje 4 GB operační paměti RAM. Tato kapacita by mohla být o něco vyšší, jelikož takový Galaxy Note 10 má kapacitu RAM 3x větší. Na druhou stranu se mi nikdy nestalo, že by se mi zavřela otevřená aplikace a multitasking zde funguje na výbornou. Nahrává tomu i fakt, že Apple využívá vlastní systém, který šije svému hardwaru na míru. Upřímně, potřebuji takový výkon? Rozhodně ne. Na běžné činnosti stačí klidně dva a půl roku starý iPhone X, který disponuje stále výkonným čipsetem Apple A11 Bionic. Kde je však poznat veliký rozdíl je fotoaparát. O tom si povíme více v samostatné kapitole.

Co se týče čtečky obličeje zvané Face ID, ta funguje výborně a považuji za mnohem pohodlnější řešení, než čtečku otisků prstů. A to i přesto, že jsem byl poměrně dlouhou dobu jejím odpůrcem. Zkrátka “swajpnout”, podívat se na telefon a během jedné vteřiny jste na domovské obrazovce a můžete dělat to, co potřebujete. Apple sice tvrdí, že Face ID nyní obličej rozpozná z větších úhlů i z větší vzdálenosti, já bych to však tak slavně neviděl. Pokud člověk přejde z iPhonu X, určitě rozdíl pozná. V případě Xs modelu je však rozdíl minimální, až bych řekl nulový. Pokud je telefon na stole, a vy jste opření, nemáte šanci ho odemknout. Nezvládnu porovnat, zda je to dobře či špatně, ale o nějakém razantním zlepšení zde nemůže být řeč.

A jak se na tom hraje?

Výkon jde však jednoznačně poznat při hraní her. Nikdy jsem nebyl velikým milovníkem hraní na telefonech. To víte, Call Of Duty, PUBG a ostatní hry si vždy raději pustím na počítači. U nového iPhonu jsem dal šanci novému Call Of Duty: Mobile a to jsem jednoznačně neměl dělat. Pouštím si ho totiž snad všude, kde to jde (ano, i na záchodě). Zkrátka, na velkém displeji se to hraje celkem dobře a hlavně to dobře vypadá. Grafika u všech her, co jsem vyzkoušel ať už se jedná o zmíněné CoD, PUBG Mobile, Asphalt Legends či Shadowgun Legends je naprosto dechberoucí a nevypadá o moc hůře, než hry na čtvrtém Playstationu. Zkrátka pokud sháníte jablečný telefon, máte rádi hry a také hluboko do kapsy, neuděláte chybu.



Nejlepší výdrž baterie, kterou jsem kdy viděl

V minulých letech bylo pravidlem, že jakmile jste si koupili iPhone, bylo při náročnějším používání nutné vyhledat během dne zásuvku a dobít jej. To naštěstí u posledních dvou generací neplatí. Apple na své konferenci zmínil, že vydrží iPhone 11 Pro Max o pět hodin déle, než Xs Max. Tomu se mi úplně nechtělo věřit, jelikož jsem Xs Max měl a poslední na co jsem si mohl stěžovat je výdrž baterie. A skutečně. 11 Pro Max disponuje baterií o kapacitě 3 969 mAh, oproti 3 174 mAh, které nalezneme u Xs Max a je to sakra znát. Konečně Apple pochopil, že nikoho nebaví dobíjet telefon se slabou baterií ještě slabší nabíječkou.

Pokud budete baterii opravdu pokoušet, používat navigaci, hrát náročné 3D hry a do toho natáčet 4K video, vydrží vám celý den a večer vám bude svítit nějakých 20 – 30 procent. Jestliže však na telefonu vyřizujete normální běžnou práci a uskutečníte pár hovorů, dostanete se na výdrž dva dny a to úplně bez problému. V prosinci, kdy jsem byl čtyři dny doma zalezlý a psal články jsem se dokonce nachytal, že jsem telefon tři dny nenabíjel. To jsem ho však používal naprosto minimálně. Dle zahraničních testů se jedná o vůbec nejlepší baterii v telefonu vůbec. Pokud tedy hledáte ideálního společníka na dlouhé cesty vlakem, autobusem či letadlem, nebo si prostě jen stěžujete na výdrž svého telefonu, s novým iPhonem tuto starost nebudete vůbec řešit.



Uživatelské prostředí – cítím zde náznaky Androidu?

Rozhodně tu nebudu nikomu tlouci do hlavy, že je iOS lepší než Android. Oba dva systémy mají své pro a proti a tuto kapitolu věnuji právě poslední verzi iOS 13. Poslední verze zaujme zejména tmavým režimem, který vypadá fantasticky. Co se mi líbí pak ještě více je možnost nastavení od soumraku do úsvitu, kdy se tmavý režim spustí v době, kdy se začne stmívat a vypne spolu s vycházejícím sluncem. Pokud by vám z nějakého důvodu tato varianta nevyhovovala, nebo jste upíři, lze si nastavit vlastní časové pásmo či udělat to přesně naopak, tedy od úsvitu do soumraku.

Systém jako takový pak působí plynule a zatím jsem se nesetkal s jediným zásekem či zamrznutím. Díky bohu. iOS 11 a jeho “opravená verze” iOS 12 jsou totiž tím nejhorším, co se kdy Applu (ne)povedlo. To, na co jsem byl zvyklý z levnějších Android zařízení (tedy občasné záseky a nesehranost hardwaru se softwarem) zde bylo pravidlem. Naštěstí už to neplatí a iOS 13 se vrátil s pověstí skvěle vyladěného systému. iPhone 11 Pro Max je extrémně rychlým a plynulým telefonem.

Kromě toho jsou přepracovány aplikace jako Fotky, kde lze fotografie seřazovat po dnech, měsících a rocích, a nově lze upravovat fotky a videa mnohem více, než kdy dříve. V podstatě na základní úpravu není potřeba žádná aplikace třetí strany, za což děkuji. Ušetřil jsem. To hlavní se pak odehrává v Safari, kde lze po třinácti letech stahovat soubory. Opět díky. To, co má Android od začátku Apple zakomponoval v roce 2019. A upřímně, málokdo takový krok čekal. Všechny stažené soubory si pak můžete procházet v aplikaci Soubory, které jsou také kompletně přepracovány. Nyní dokáží pracovat s paměťovými kartami a dalšími externími úložišti. Opět věc, kterou má Android dlouhé roky. Zkrátka, iOS 13 působí mnohem dospěleji, než předchozí verze a možná proto nemám takový problém přejít zpět k Applu.



Fotoaparát

Na zádech iPhone 11 Pro Max nalezneme trojitý fotoaparát, ze kterého jsem si ze začátku dělal legraci i já. Ovšem na živo vypadá telefon mnohem lépe a já okamžitě přestal ve chvíli, kdy jsem s ním nafotil pár fotek a natočil první video. Jasně, v dnešní době fotí skvěle i telefon za pět tisíc, ale tohle vás dostane. Ještě předtím, než si povíme o tom, jaký vlastně je si však pojďme představit jednotlivé čočky.

Primární snímač disponuje rozlišením 12 megapixelů a světelností f/1.8 OIS. Sekunduje mu pak teleobjektiv s 2x optickým zoomem, světelností f/2.0 a stejným rozlišením, tedy 12 megapixelů. Posledním snímačem je zde ultraširokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.4 a totožným rozlišením. To, že mají všechny snímače stejné rozlišení není náhoda. V aplikaci Fotoaparát totiž vidíte náhled jak primárního snímače, tak ultraširokoúhlého fotoaparátu a při natáčení videa mezi nimi lze přecházet. A pokud bych vám neřekl, že je to možné, ani to nepoznáte. Přechody jsou totiž tak plynulé, že jsem tomu ze začátku nechtěl věřit. U Android telefonů musíme svajpovat a přepínat mezi snímači manuálně, zatímco u Applu a jeho ovladače to vypadá, že má telefon pouze jeden fotoaparát. Skvělá práce.

iPhone taktéž nově podporuje noční režim, který dokáže zachytit ještě více detailů, než nejnovější Pixel a přitom z noci nedělá den. Trvá mu to však trochu déle. K zachycení perfektního snímku je zapotřebí držet iPhone v jedné poloze po dobu pěti vteřin. Co se týče samotných fotek, za denního světla produkuje iPhone skvělé, barevně věrné snímky, kterým lze máloco vytknout. U videa je to pak ještě lepší. F zvládá natáčet video ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, ovšem zachovává možnost natáčet 30 či 24 FPS videa. Největší zábavu zde zažijete právě u plynulých přechodů od ultraširokoúhlého fotoaparátu, přes primární až po teleobjektiv a nepoznáte, že právě natáčíte jiným objektivem. Applu se zkrátka podařilo vyladit jednotlivé čočky na výbornou.



Cena a dostupnost iPhone 11 Pro Max

Za základní variantu iPhonu 11 Pro Max zaplatíme 32 990 korun, přičemž dostaneme poměrně malé 64 GB úložiště. Na druhou stranu mám většinu dat na iCloudu, a tak mi to příliš nevadí. Mít v základu 128 GB by bylo u takto drahého telefonu sice lepší, ale jak jsem zde už asi třikrát podotkl – snad příště. Za 256 GB zaplatíme 37 590 korun a za nejvyšší 512 GB verzi pak 43 790 korun.

To už jsou částky, za které lze koupit nový MacBook Pro s Touch Barem či jiné dva vlajkové telefony. Nutno říci, že tento model je tím nejlepším, co lze od Applu koupit. Stojí za takové peníze? Pro většinu uživatelů bude odpověď negativní. iPhone 11 Pro Max rozhodně nepotřebujete. Pro někoho je taková cena jeden měsíční příjem, pro někoho půlka, a někdo tyto peníze vydělá za dva dny. Většině jablíčkářů postačí základní iPhone 11 či některé starší modely, zejména Xs Max lze sehnat za velmi zajímavé peníze.



Resumé

iPhone 11 Pro Max je výborným společníkem s nekompromisním výkonem, skvělým fotoaparátem a až neskutečnou výdrží baterie. Mám však své výhrady, které bych poprosil tento rok vyladit. Zejména jde o zmenšení výřezu displeje, zavedení USB-C, zvednutí základní kapacity a možná bych si u vlajkové lodi dokázal představit přibalené AirPods, ale to už bych chtěl asi moc. Má však smysl přejít například z Galaxy Note 10 či jiného prémiového Android telefonu? Záleží na tom, co jste schopni Applu odpustit. iOS 13 je dospělejší, ovšem oproti Androidu stále poměrně uzavřený systém, kde si toho moc nenastavíte. Jo a pokud bude iPhone váš první Apple produkt, doporučuji zvážit nákup/vyzkoušení dalších zařízení. iPhone si totiž nejlépe rozumí pochopitelně s jablečnými produkty a tak až s MacBookem/Apple TV/Apple Watch/AirPods poznáte jeho pravou sílu.

