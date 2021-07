To, že Samsung na své srpnové akci Galaxy Unpacked představí dvojici skládacích telefonů Samsung Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3 snad už nikoho nepřekvapí. V ohebných telefonech vidí jihokorejský gigant zkrátka potenciál a u každé generace těchto telefonů vidíme velký pokrok. Dle leakera IceUniverse nebude ale všechno tak růžové.

Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 dostanou pomalé nabíjení

Samsung Galaxy Z Flip 3 má totiž dostat pouze 15W nabíjení, což je na dnešní dobu opravdu málo. A je vidět, že poměrně dlouhou dobu jihokorejskou společnost tento poměrně důležitý aspekt vůbec netrápil. Zatímco konkurenti jako třeba Xiaomi pracují na velmi rychlém nabíjení, které překračuje hranici 160 W, Samsung nabízí ve svých telefonech, jako třeba Galaxy A22 5G 15W nabíjení.

Co se týče Galaxy Z Fold 3, ten bude vybaven 4 400mAh baterií s podporou 25W nabíjení. To je stále poměrně málo, ale už to není tak hrozné jako 15 W.

Jak rychlé nabíjení máte v telefonu?

Zdroj: gizchina.com