Galaxy Watch4 mohou nyní fungovat jako klasická vysílačka

Spekulace potvrzeny. Nestalo se tak sice hned při uvedení hodinek na trh, ale nové Galaxy Watch4 skutečně budou umět fungovat v režimu WalkieTalkie, tedy jako klasická vysílačka. Samsung vydal do Obchodu Play stejnojmennou aplikaci, která umožňuje majitelům těchto hodinek bezprostředně komunikovat s dalšími uživateli po pouhém stisknutí jednoho tlačítka. Funkce využívá datovou konektivitu a vyžaduje propojený Samsung účet. Spojení je možné s jedním či více uživateli a to dokonce v několika kanálech.

Nástroj je v tuto chvíli exkluzivně určen Samsung hodinkám, ve kterých běží systém Wear OS. To výběr automaticky zužuje pouze na nejnovější Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic. Časem by se snad ale mohla funkce rozšířit i do hodinek jiných značek s tímto systémem. Aplikace již má svou kartu v Obchodě Play, kde je zmínka o velikosti 25 megabajtů či poslední aktualizaci 26. srpna. Nám se ji ale zatím do těchto hodinek dostat nepodařilo. Na vině je v lepším případě postupné zavádění, v tom horším nějaké územní omezení. Dejte nám do komentářů vědět, jestli už se vám podařilo funkci zapnout.

Už vám WalkieTalkie v hodinkách funguje?

Zdroj: sammobile