Návod: Jak měřit EKG a tlak v Galaxy Watch4, když nemáte Samsung mobil?

Již od modelu Galaxy Watch Active 2 nabízí Samsung ve svých hodinkách mimo jiné také elektrokardiografické měření neboli EKG a také měření tlaku. Tato zajímavá zdravotnická funkce nicméně neměla až k zápěstím uživatelů jednoduchou cestu. Kvůli různým regulačním omezením například mířila zdlouhavě do světa nejprve přes zavádění pouze v Koreji nebo USA. EKG už nyní globálně nabízejí také nejnovější Samsung Galaxy Watch4, jenže opět je v tom malý háček. Funkce vyžaduje Samsung mobil a cizí telefony mají oficiálně smůlu. I u nich se ale dá naštěstí aktivace provést, nicméně trochu oklikou.

Jak měřit EKG a tlak s Galaxy Watch4 a neSamsung mobilem

Základním zádrhelem je omezení v aplikaci Samsung Health Monitor (dále vždy jen SHM). Tento nástroj, který musí být přítomný v mobilu i v hodinkách, oficiálně funguje jen se Samsung telefony. Ty navíc nesměly být doposud ani rootované. Aplikace současně vyžadovala, aby měl uživatel minimálně 22 let. Všechny tyto podmínky ale díky několika snaživcům zmizely. Už pro zmíněné Galaxy Watch Active 2 nebo Galaxy Watch 3 vznikla modifikovaná aplikace SHM, která tato omezení eliminovala. Jelikož ale mají nové Galaxy Watch4 mimo jiné systém Wear OS, toto řešení pochopitelně nepřichází v úvahu. Musel vzniknout nový mód. A také vznikl.

Jdeme na to…

Veškeré potřebné soubory a také originální návod v angličtině se nacházejí na Google Disku autora. V níže uvedených bodech pro zjednodušení orientace odkazujeme na konkrétní podsložky či soubory, které ale mohou být časem nahrazeny či přejmenovány. Pokud tedy zmizí, zkuste je v hlavní složce najít, případně nám změny nahlásit do komentáře. Návod je vytvořen pro uživatele Windows. Veškeré uvozovky jen oddělují příkazy v tomto textu, do samotných příkazů nepatří.

Instalace upraveného SHM do mobilu Ujistěte se, že máte v telefonu aplikaci Samsung Health V telefonu stáhněte a nainstalujte .APK soubor s upraveným SHM (Phone.WearOS.SHM…) Stažení upravených dat pro Samsung Health V telefonu stáhněte .ZIP soubor z Disku (SamsungHealth.zip) Rozbalte ho do složky Download a obsah nové složky SamsungHealth nikdy nemažte Otevřete Nastavení > Aplikace a u Samsung Health proveďte vynucené zastavení Aplikaci Samsung Health nyní spusťte Otevřete nastavení (tři tečky vpravo nahoře) > O aplikaci Samsung Health a klepejte na číslo verze, dokud se neobjeví Set Features Otevřete Set Features, v sekci Health Analytics zapněte DEV a v sekci DataPlatform zapněte Developer mode Vraťte se zpět do menu a proveďte znovu vynucené zastavení a promazání cache (mezipaměť) Ujistěte se, že mezi Samsung Health Monitor a Samsung Health je povolené sdílení dat Instalace nástroje ADB (můžete přeskočit, pokud ho už máte) Z počítače stáhněte .ZIP soubor Minimal ADB Fastboot… Spusťte vložený instalační .EXE soubor a instalaci proveďte do umístění C:\adb (co nejkratší cesta se bude hodit) Do vytvořené složky “adb” stáhněte .APK soubor s upraveným SHM pro hodinky (Watch4.SHM.MOD…) Příprava ADB prostředí v PC Podržte klávesu Start + stiskněte klávesu R a do zobrazeného řádku zadejte a potvrďte příkaz “cmd” Napište a potvrďte příkaz “cd C:\adb” Příkazový řádek nechejte otevřený (pokračování v bodě 4.1) Příprava ADB prostředí v hodinkách Odpojte hodinky od Bluetooth a připojte je do stejné sítě jako používaný počítač Běžte do Nastavení > O hodinkách > Software a klepejte na “Verze softwaru”, dokud se nespustí Vývojářský režim Vraťte se do nabídky Nastavení a měli byste najít položku Vývojářské možnosti Zapněte zde Ladění ADB a pak také Ladit přes WiFi Poznamenejte si zobrazenou IP adresu hodinek (formát typu 192.168.xxx.xxx) 192.168.37.108:5555 Instalace upraveného SHM V připraveném okně v PC zadejte nejprve “adb kill-server” a poté “adb start-server” a posledním výsledkem by mělo být * daemon started successfully Zadejte “adb connect IPvašichhodinek”, kde za namísto IPvašichhodinek bude konkrétní adresa, kterou jste si poznamenali (příklad: adb connect 192.168.37.108) Na hodinkách potvrďte ladění tlačítkem OK (případně Always…) a příkazový řádek v PC vypíše “connected” Zadejte “adb -s IPvašichhodinek install názevaplikace”, kde IPvašichhodinek bude znovu konkrétní adresa a názevaplikace celý název .APK souboru, který jste stahovali v první fázi návodu (příklad: adb -s 192.168.37.108 install Watch4.SHM.MOD.1.1.0.185.dante63.apk) Úspěšná instalace bude potvrzena hláškou “Success” Zadejte “adb disconnect” VELMI DŮLEŽITÉ: V hodinkách zase vypněte Ladění ADB, jinak se budou opravdu rychle vybíjet

Co všechno toto řešení eliminuje?

omezení na základě značky mobilu

omezení na základě věku (snížen z 22 na 16 let)

omezení dle regionu

omezení pro rootované mobily

vynucený zámek obrazovky

vynucené aktualizace aplikace

Omlouváme se čtenářům, kterým jsme návod slíbili a očekávali ho o pár dnů či týdnů dříve, nicméně zdržení při jeho kompletaci se nakonec vyplatilo. Autoři modifikací mezitím zapracovali na několika úpravách a opravách. Kromě lepší funkčnosti to mimo jiné znamená, že návod nyní není tak komplikovaný. Současně ale upozorňujeme, že jelikož jde o “fanouškovské” řešení, nezaručuje plnou funkčnost a podporu. My jsme jej úspěšně vyzkoušeli u Xiaomi Mi Note 10 Lite a testovaných Samsung Galaxy Watch4 Classic. Dejte vědět do komentáře, zda se vám také zadařilo…

S jakým mobilem jste návod zkoušeli? Povedlo se?

Zdroj: XDA