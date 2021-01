Kdy se Češi dočkají EKG a tlakoměru v Galaxy Watch 3 a Watch Active 2?

Poslední modely chytrých hodinek od Samsungu disponují kromě jiného i zajímavými zdravotnickými funkcemi. Jde například o elektrokardiogram alias EKG nebo krevní tlakoměr. Nedávno jsme se například dozvěděli i to, že bude další model pravděpodobně umět měřit i hladinu cukru v krvi, což ocení hlavně diabetici. Ale postupně. Co se týká dvou prvních zmíněných funkcí, tak ty už mohou brzy využívat i zákazníci v Česku. EKG a tlakoměr budou v hodinkách Samsung Galaxy Watch3 a Galaxy Watch Active2 brzy dostupné i v ČR.

Galaxy Watch3: Measuring blood pressure | Samsung

Doposud byly tyto funkce striktně omezeny jen na některé regiony, například Jižní Koreu nebo USA. A to kvůli zdlouhavému procesu povolování ze strany úřadů. Čeští majitelé těchto hodinek tedy doposud mohli v podstatě jen závidět a čekat. Toto období teď ale naštěstí končí. Aplikace Samsung Health Monitor, která EKG a tlakoměr zprostředkovává, získala v prosinci 2020 certifikát CE. To Samsungu umožňuje rozšířit službu do 28 evropských zemí včetně Česka i Slovenska. Certifikát CE potvrzuje, že produkt splňuje požadavky na bezpečnost, zdraví a ekologický standard na území EU.

Galaxy Watch3: Tracking ECG and blood oxygen | Samsung

Ke spuštění funkcí tlakoměr a EKG bude i v ČR zapotřebí mít aplikaci Samsung Health Monitor nainstalovanou jak v chytrých hodinkách Galaxy Watch3 nebo Galaxy Watch Active2, tak i v telefonu řady Samsung Galaxy. Aplikace Samsung Health Monitor se instaluje automaticky, když si uživatelé své hodinky Galaxy aktualizují na nejnovější verzi prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable.

Aktualizovaná aplikace bude postupně k dispozici od 4. února. V Česku a na Slovensku budou funkce dostupné v průběhu března 2021 v závislosti na rychlosti a výsledku registrace kompatibilních zařízení jako zdravotnického prostředku.

Jak moc jste očekávali tyto funkce?

Zdroj: TZ Samsung