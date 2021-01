Budoucí Samsung hodinky by měly dostat skvělou zdravotnickou funkci

Cukrovka neboli diabetes. Většinou dobře zvládnutelné, ale velmi rozšířené onemocnění, jehož výskyt se pravděpodobně bude i kvůli životnímu stylu lidí během pandemického stavu ještě rychleji zvyšovat. Pro lidi s touto nemocí přitom platí jedna hlavní rutina. Musejí pravidelně zjišťovat hladinu cukru (glukózy) v krvi, aby případně mohli do svého těla vpravit správné množství inzulínu. K tomuto účelu je k dispozici několik druhů testerů, nicméně do budoucna by se o to mohl starat kousek chytré elektroniky od věhlasných značek. Objevily se spekulace o tom, že měření cukru v krvi dostanou jako novou funkci nadcházející Samsung hodinky. A společně s nimi i ty od firmy Apple.

Prý půjde o neinvazivní glukometr, tedy měřidlo hladiny glukózy, které nebude muset ani poškozovat kůži. Pracovat má na bázi tzv. ramen spektrometru, který pro určení množství cukrů v krevním oběhu používá laser. Spekulace zatím nezmiňují, které přesně Samsung hodinky by měly měření cukru v krvi dostat. Ve hře jsou pokračovatelé stávajících modelů. Tedy například Galaxy Watch 4 nebo Galaxy Watch Active 3.

Nápad je to jistě skvělý a funkce velmi užitečná, s jásáním ale buďme opatrní. Například měření tlaku v Samsung hodinkách je kvůli úředním regulacím doposud omezeno jen na pár zemí.

Jaké zdravotnické funkce v hodinkách používáte? Hodil by se i glukometr?

Zdroj: acommunity