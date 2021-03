Už je to dlouhých sedm let od vydání chytrých hodinek Samsung Gear Live, které v sobě měly systém Wear OS. Korejská společnost poté přešla na vlastní Tizen OS, se kterým se ji daří velice dobře. Samsung hodinky patří k tomu nejlepšímu, co si můžete pořídit, pokud máte telefon s Androidem. Brzy se to však může změnit. Stále více se totiž objevují informace o tom, že Samsung chystá chytré hodinky Galaxy Watch se systémem Wear OS.

O možnosti využití Wear OS se poprvé zmínil v minulém měsíci Ice universe, který pravidelně přináší informace ze zákulisí korejské společnosti. Nyní server XDA objevil ve zdrojovém kódu jádra Galaxy S20 zmínky o zařízení s kódovým označením Merlot, u kterého bylo objeveno několik zmínek systému Wear OS. Bohužel to jsou prozatím jediné dvě informace, které jsou momentálně k dispozici.

Elsewhere in the source, MERLOT is mentioned alongside other Samsung devices that use Broadcom chips, including A7LTE (Tab A7 LTE) and NOBLESSE (Galaxy Watch 3). There are no relevant hits for MERLOT in the latest One UI 3.1 firmware, sadly.

