Trh s Android tablety neustále roste a pouštějí se do něj noví výrobci. Často na ně ale padá kritika kvůli slabé výdrži baterie, kterou musí mít tablet logicky větší než třeba telefon. Nadcházející tablet od společnosti Samsung – Galaxy Tab S9, se bude moci pochlubit výrazně vyšší kapacitou baterie, než jeho předchůdce. Právě s touto informací přišel jako první web Galaxy Club, který si informace převzal z čínské agentury CQC.

Podle těchto informací by měl mít nový tablet Galaxy Tab S9 jmenovitou kapacitu 8160 mAh, což by mohlo v praxi znamenat až 8 500 mAh. To je v porovnání s předchozím modelem Galaxy Tab S8, který má 8000mAh akumulátor docela slušný nárůst. Kromě vylepšené baterie se očekává, že novinka přinese několik dalších vylepšení, jako je například certifikace IP67. Samsung chystá debut nových tabletů na srpnové akci Galaxy Unpacked. Hovoří se dokonce o prvním skládacím tabletu, který by měl nést název Galaxy Tab Fold.

Zdroj: gizmochina.com