Co se týče výkonu, tak se jedná o první tablety, které bude pohánět čipset Snapdragon 865+. A to ve všech variantách, včetně těch evropských. Exynos verze neexistuje. Základní verze bude mít 6GB RAM paměť a 128GB úložiště, které se dá rozšířit pomocí microSD karet. Nebude chybět ani 5G verze, která bude mít 256GB úložiště a pravděpodobně i větší kapacitu paměti RAM. Základní verze Galaxy Tab S7 bude mít baterii o kapacitě 7 040 mAh. Větší verze pak obdrží baterii o kapacitě 10 090 mAh. V obou verzích se konečně bude podporovat ultra rychlé nabíjení, konkrétně 45W přes USB-C. Nicméně přímo v balení bude „jen“ 15W nabíječka.

Velký zlom je tady. Světová prodejnost mobilů má nyní nového vládce čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Na zadní straně bude duální fotoaparát s 13 MPx širokoúhlým fotoaparátem, který podporuje nahrávání ve 4K rozlišení a 5 MPx ultra širokoúhlým foťákem. Na přední straně je pak ukrytá 8 MPx selfie kamera. K dispozici budou v bronzové, stříbrné a černé barvě. Samsung také předělal klávesnici, která se bude muset dokupovat zvlášť. Má větší touchpad, novou řadu kláves a také design kláves byl upraven. Z dostupných screenshotů můžeme vidět i to, že Samsung DeX projde změnami a mluví se i o aktualizacích poznámek a větší integrace kancelářského balíku od Microsoftu a streamování her xCloud. Jak už jsme psali výše, známé jsou hlavně parametry tabletů Samsung Galaxy Tab S7 a S7+. To samé se nedá říct o ceně a dostupnosti. Odpovědi na tyto otázky dostaneme snad 5. srpna na akci Samsung Galaxy Unpacked.

Těšíte se na novou generaci Samsung Galaxy Tab S7?

Zdroje: winfuture.de, gsmarena.com, @evleaks