Samsung potěšil majitele Galaxy S8. Přišel nečekaný update

Telefony Samsung Galaxy S8 a Galaxy S8+, které byly v prodeji od roku 2017, se již několik měsíců oficiálně nenacházejí na seznamu zařízení pro aktualizace systému a vydávání bezpečnostních záplat. A přesto do těchto přístrojů letos dorazil již druhý security update, který majitelé nečekali. Poprvé se tak stalo v září a druhé milé překvapení podle všeho míří do telefonů právě v těchto dnech.

Server Sammobile informuje, že záplata se ukázala několika majitelům těchto smartphonů ve Francii. Instalační balíček nese označení G95xFXXUCDUK1 a obsahuje bezpečnostní opravy za listopad 2021. Dá se odhadovat, že se update vydá i do dalších evropských zemí, snad i k nám do ČR. Vlastníky a případné stávající uživatele těchto bezmála pět let starých mobilů by to jistě potěšilo. Modely Samsung Galaxy S8 a Galaxy S8+ přišly na trh původně se systémem Android 7.0 Nougat a v průběhu dalších dvou let dostaly po jedné nové verzi.

Který podobně starý telefon ještě používáte?

Zdroj: Sammobile